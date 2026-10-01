باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه آیین الحاق خودرو‌های جدید به ناوگان جمعیت هلال احمر، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:جنگ ناجوانمردانه تحمیل‌شده نشان می‌دهد که ما نیاز داریم به مردم یک اطمینان خاطری بدهیم که در حوادث طبیعی و حوادث ناشی از جنگ، هلال احمر در کنارشان است. خوشبختانه هلال احمر با مدیریت جناب آقای کولیوند به مقدار خیلی زیادی و واقعاً غیرقابل‌باوری این اطمینان را در مردم ایجاد کرده که هلال احمر کمک‌ها و یاور آنها در حوادث است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از جمعیت هلال احمر تصریح کرد: دولت با توجه به همه محدودیت‌هایی که دارد، در کمک به هلال احمر هیچ دریغی نمی‌کند. طبیعی است که آقای کولیوند و همکارانشان در جلب کمک‌های مردمی و کمک‌های جهانی هم خیلی تلاش می‌کنند و مدیریتشان واقعاً قابل تقدیر است. در هر حال ما دولت هر آنچه که برنامه هلال احمر داشته باشد، در حد توانمان کمک می‌کنیم و تا حالا این اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به مأموریت اصلی هلال احمر خاطرنشان کرد:هلال احمر مهم‌ترین وظیفه‌اش که نجات جان انسان‌هاست و کمک به کار انسان‌هاست، خوشبختانه موفق عمل کرده و روز به روز قوی‌تر خواهد شد.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانوان در فعالیت‌های بشردوستانه اشاره کرد و گفت:یک نکته‌ای که برایم جالب بود، موضوع حضور خانم‌ها و داوطلبان خانم در عرصه نجات بود. در صحنه دیدیم که چقدر خواهران و دختران این سرزمین توانایی و استعداد دارند برای کمک‌های بشردوستانه و خیرخواهانه بین‌المللی.