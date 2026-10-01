مرکز اطلاع رسانی پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:

۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالبن اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکو‌های فروش آنلاین طلا است.

۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدار‌های متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.

۳. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.

برچسب ها: پلیس ، طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جهان
۲۱:۰۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
سلام.
حالا بالاخره چی ؟پول مردم برمیگرده یا نه
به قانون تمکین نکردند همین؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر پلیس مقتدر ومظلوم ایران
سلام و درود خدا بر نیروهای نظامی وانتظامی خادم ملت
دست خدا یارتان و دعای ما بدرقه راهتان
مستدام ومقتدر عزیز وپاینده باد پلیس و همه نیروهای عزیز امنیتی ونظامی وانتظامی ما.
پاینده و فاتح و عزیز در پناه خدا باشند فرمانده معظم کل قوا
۴
۹
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