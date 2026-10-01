باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، در حاشیه آیین الحاق خودروهای جدید به ناوگان امدادی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت:به حقیقتش این است که توسعهای که در این چند سال برای ناوگان زمینی، دریایی، هوایی و حتی تجهیزات امدادی و مدرن برای جمعیت هلال احمر اتفاق افتاد، در طول تمام صد سال گذشتهاش بیسابقه است. این یک واقعیت است.
وی افزود:انبارهای ما وضعیت خوبی دارد، الحمدلله لجستیک وضعیت خیلی خوبی دارد و از نظر منابع انسانی وضعیت بسیار عالی داریم. به خاطر همین یکی از جمعیتهای برتر دنیا هستیم. سعی کردیم وابستگیهایمان را بسیار بسیار کم کنیم و به همین خاطر قدرتمان بالاتر رفته است.
وی عنوان کرد:شما اگر بررسی کنید، در دنیا جایی نیست که نیروهای امدادی زیر ۴ دقیقه برسند و امدادرسانی کنند. بررسی میدانی در اتفاقات گذشته را که انجام دهید، این شاهد را خودتان قضاوت میکنید. الحمدلله همدلی و همراهی خیلی خوبی با دولت، مجلس، خیرین و آحاد مردم داریم.
کولیوند با اشاره به سرمایه انسانی هلال احمر خاطرنشان کرد:اصلیترین سرمایه ما مردم عزیز هستند که ۶ میلیون داوطلب جوان داریم. حضور نیروهای متخصصی که حتی ما امدادگر اسبسوار داریم که در دنیا اصلاً مشابهش نیست، توانسته کمکهای خیلی خوبی داشته باشند. رباتهای غریق نجات ما امسال اگر خاطرتان باشد در ساحل چقدر باعث کاهش غرق شدن افراد یا جان باختنشان شد که الحمدلله اینها ارزشمندند.