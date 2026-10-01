باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آیا دنیا می‌تواند بدون تعامل با ایران از چنگ تنگه هرمز خلاص شود؟ + فیلم

تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی برای کل دنیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی برای کل دنیا است و بدون تعامل با صاحب اصلی آن، یعنی ایران، هیچ کشوری نمی تواند به راحتی از آن نفع ببرد.

مطالب مرتبط
آیا دنیا می‌تواند بدون تعامل با ایران از چنگ تنگه هرمز خلاص شود؟ + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز؛ از نفت و گاز تا بحران غذا و زنجیره تأمین + فیلم

آیا دنیا می‌تواند بدون تعامل با ایران از چنگ تنگه هرمز خلاص شود؟ + فیلم
young journalists club

هوچی‌گری تمام‌عیار لندن علیه تهران + فیلم

آیا دنیا می‌تواند بدون تعامل با ایران از چنگ تنگه هرمز خلاص شود؟ + فیلم
young journalists club

تنگه هرمز معیاری برای اتفاقات کل دنیا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۴۰۸

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
۳۹۳

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۳۶۴

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۳۳۲

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم
۳۱۸

تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha