\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u06cc\u06a9 \u0634\u0627\u0647\u0631\u0627\u0647 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0644 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0628\u0627 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0622\u0646\u060c \u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0646\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0646\u0641\u0639 \u0628\u0628\u0631\u062f.\n