پیام رهبر انقلاب نسخه هدایت نیروهای انقلاب است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) در جلسه جهاد تبیین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، این پیام را جامع، گویا، منسجم و سرشار از حکمت توصیف کرد و گفت: این پیامها باید بهدقت مطالعه و برای تبیین آنها در جامعه تلاش شود.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر ضرورت تبیین واقعیتها و حقایق تاریخی و اجتماعی افزود: واقعیتها و حقایق فراوانی وجود دارد که متأسفانه به دلیل ضعف در تبیین یا تأخیر مسئولان در انجام وظایف خود، آنگونه که باید برای مردم بیان نشده است. این وظیفه ماست که در تبیین صحیح و بهموقع این مسائل تلاش کنیم.
او در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله اشاره کرد و گفت: این پیام، پیامی جامع، گویا، منسجم، دقیق و سرشار از حکمت است و نکات مهمی درباره تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت و مسیر پیش روی ملت ایران در آن مطرح شده است.
کلانتری با اشاره به آیه پنجم سوره مبارکه ابراهیم که پیام رهبر انقلاب با آن آغاز شده است، اظهار کرد: «فَأَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ»؛ این آیه را میتوان بهعنوان یکی از آیات کلیدی در فهم حرکتهای الهی و از جمله انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد.
او ادامه داد: قرآن کریم صرفاً به بیان داستانهای تاریخی نمیپردازد، بلکه از سرگذشت پیامبران و ملتها، سنتهای الهی را برای انسانها بیان میکند. ماجرای حضرت موسی (ع) نیز بیانگر رویارویی مستضعفان با مستکبران و امکان پیروزی جبهه حق بر قدرتهای ظاهری است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به نهضت امام خمینی (ره) گفت: انقلاب اسلامی نیز در عصر ما نمونهای از همین سنت الهی بود. امام خمینی (ره) در آغاز نهضت، طلبهای شناختهشده در میان جامعه حوزوی بود و حرکت خود را در شرایطی آغاز کرد که بسیاری تصور نمیکردند این حرکت به پیروزی برسد.
او با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی افزود: نسل جوان باید زندگی، مبارزات و سیره امام خمینی (ره) را مطالعه کند؛ چراکه آثار ارزشمندی در این زمینه منتشر شده و مطالعه آنها میتواند در شناخت بهتر تاریخ انقلاب مؤثر باشد.
کلانتری با استناد به بخشهایی از پیام رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب، کشور در شرایطی قرار داشت که قدرتهای خارجی در امور داخلی آن دخالت میکردند و تصمیمهای مهم کشور تحت تأثیر قدرتهای بیگانه قرار داشت. انقلاب اسلامی این وضعیت را تغییر داد و با برهم زدن آن ساختار، زمینه استقرار جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) ادامه داد: طبیعی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنیها نیز تشدید شود؛ چراکه انقلاب اسلامی ساختاری را که سالها منافع قدرتهای خارجی را تأمین میکرد، تغییر داده بود.
او با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی یکی از نخستین عرصههای رویارویی جدی دشمنان با نظام اسلامی بود، اما جمهوری اسلامی ایران از دل این جنگ، مقاومتر و قدرتمندتر بیرون آمد.
کلانتری افزود: در طول سالهای پس از انقلاب، هر بار دشمنان توطئهای طراحی کردند، ملت ایران تجربه، آگاهی و توان بیشتری به دست آورد و نظام اسلامی نیز در عرصههای مختلف قویتر شد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرفتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی گفت: یکی از ویژگیهای مهم این پیام، امیدآفرینی و برجسته کردن نقاط قوت ملت ایران است. این رویکرد را در سیره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز میتوان مشاهده کرد.
او خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف از عزت، استقلال و جایگاه قابل توجهی در جهان اسلام و عرصه بینالمللی برخوردار است و دشمنان نیز به توانمندیهای کشور اذعان دارند.
کلانتری با تأکید بر نقش اراده الهی در پیروزی جبهه حق گفت: بر اساس وعدههای الهی در قرآن کریم، ملتی که برای اقامه حق و دفاع از ارزشهای الهی ایستادگی میکند و در این مسیر از جان و مال خود میگذرد، از نصرت الهی برخوردار خواهد شد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) همچنین با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره نقش زنان در انقلاب اسلامی و تحولات سالهای اخیر اظهار کرد: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در عرصههای مختلف پس از آن، حضوری تعیینکننده داشتهاند و در بسیاری از صحنهها با شجاعت و استقامت در کنار مردان حضور یافتهاند.
او افزود: توجه به نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور، یکی از نکات مهمی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته و باید مورد توجه قرار گیرد.
کلانتری در ادامه با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی گفت: وجود رهبری الهی و هدایتگر، یکی از مهمترین عوامل حفظ انسجام و جهتگیری صحیح جامعه اسلامی است. اگر جامعهای از ظرفیتهای فراوان برخوردار باشد، اما از هدایت و رهبری صحیح محروم باشد، دستیابی به اهداف دشوار خواهد شد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، بهویژه شهید سیدحسن نصرالله و شهید سیدهاشم صفیالدین، گفت: یاد و راه شهیدان باید همواره زنده نگه داشته شود و پیامهای رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیتها و تحولات منطقه با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.
او در پایان با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق پیام رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: این پیامها را نباید تنها شنید و از کنار آن گذشت؛ بلکه باید آنها را یک بار، دو بار و چند بار مطالعه کرد. این پیامها میتواند برای نیروهایی که میخواهند در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کنند، همچون نسخههای هدایت باشد و بیتوجهی به آنها ممکن است موجب خطا در تحلیل و انتخاب مسیر شود.