وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح ویژه برای افزایش پایداری شبکه تلفن همراه در زمان قطعی برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی گفت: یکی از موضوع‌هایی که از سال گذشته به‌صورت ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، موضوع شرایط ناترازی برق و جایگزینی باتری‌های مستهلک در سایت‌های مختلف ارتباطی بود.



وی بیان کرد: باتری‌ها تا حدی می‌توانند در زمان قطع برق کمک‌کننده باشند، اما تجربه ۲ سال گذشته نشان داده است که نمی‌توانند جایگزین برق پایدار شوند؛ چرا که میزان برق مصرفی سایت‌های ارتباطی بیشتر از ظرفیتی است که باتری‌ها بتوانند برای مدت طولانی تامین کنند.



وی ادامه داد: در این سفر با استاندار سمنان درباره اجرای یک طرح ویژه در این زمینه گفت‌وگو شد و امیدواریم این طرح را با محوریت استان سمنان آغاز شود و در صورت توفیق، نتایج آن را به سایر استان‌ها نیز منتقل و تکثیر شود.

تغییر رویکرد توسعه فیبر نوری از «پوشش» به «اتصال»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه توسعه فیبر نوری در کشور اضافه کرد: آنچه از ابتدای دولت چهاردهم در این حوزه آغاز شد، توسعه پوشش فیبر نوری بود، اما تعریف جدیدی که برای پوشش و توسعه در نظر گرفته‌ایم، سختگیرانه‌تر است و پوشش زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانیم هموطنان را به شبکه متصل کنیم.

افزایش خانوارهای متصل به فیبرنوری از ۳۵۰ هزار به ۲ میلیون



وی گفت: بر همین اساس، شاخص «اتصال» نیز تعریف شده است تا صرف ایجاد زیرساخت و قرار گرفتن فیبر نوری در شعاع مشخص از محل سکونت یا کسب‌وکار به‌عنوان پایان کار تلقی نشود و اتصال واقعی مشترکان مورد توجه قرار گیرد.



وی تاکید کرد: در دولت چهاردهم با وجود همه فراز و نشیب‌هایی که در مسیر فعالیت دولت وجود داشت، تعداد مشترکان متصل به شبکه فیبر نوری در کشور رشد قابل توجهی داشته است و از عدد ۳۵۰ هزار خانوار به ۲ میلیون خانوار رسیده است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.

توسعه ارتباطات ثابت و سیار در مسیر تقویت اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در کشور در کنار توسعه خدمات مرتبط با اقتصاد دیجیتال مورد توجه وزارت ارتباطات قرار دارد و در این زمینه سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده است.



وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پاسخ دادن است و ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه تولید محتوا و خدمات فناوری اطلاعات نیز در استان‌های مختلف کشور در حال توسعه است.

سمنان در شاخص‌های مختلف ارتباطات در رتبه برتر قرار دارد

وی با اشاره به برنامه‌های سفر استانی خود گفت: در ادامه سفرهای استانی، امروز توفیق حضور در جمع مردم استان سمنان را داریم و به‌صورت رسمی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از تعداد قابل توجهی طرح ارتباطی هستیم.



هاشمی افزود: امروز ۱۱۲ طرح ارتباطی با سرمایه‌گذاری حدود ۲.۵ همت در استان سمنان به‌صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که با تلاش مدیران استانی و ملی به سرانجام رسیده است.



وی با قدردانی از تعامل نزدیک محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در پیشبرد برنامه‌های ارتباطی استان بیان کرد: حمایت نمایندگان استان و پیگیری و مطالبه‌گری آنان نیز در این مسیر نقش داشته و موجب شده است استان سمنان در شاخص‌های مختلف حوزه ارتباطات در شمار استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

تحقق تکالیف ارتباطی روستاهای سمنان تا پایان سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت پوشش روستایی استان سمنان در قالب طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO) گفت: امیدواریم تا پایان سال همه تکالیف برنامه‌ای در استان محقق شود و در این بخش، سمنان جلوتر از برنامه قرار گرفته است.



وی عنوان کرد: برنامه توسعه ارتباطات روستایی استان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش این است که تکالیف تعیین‌شده در این بخش تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.



وی درباره توسعه فیبر نوری در شهرهای استان نیز بیان کرد: وضعیت سمنان در این بخش مطلوب است و اپراتورهای مختلف حوزه ارتباطات ثابت اقدامات خود را در موعد مقرر انجام داده‌اند و توسعه این زیرساخت همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

ظرفیت سمنان در تولید محتوا و خدمات فناوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: مجموع شرکت‌هایی که در حوزه تولید محتوا و خدمات فناوری در استان فعالیت دارند، متناسب با جمعیت سمنان، این استان را در شمار استان‌های شاخص کشور قرار داده است و این ظرفیت نیز در حال حرکت به سمت توسعه بیشتر است.



وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه تقویت فعالیت شرکت‌های فناور و خدمات مرتبط با اقتصاد دیجیتال را در استان فراهم کند.

کلنگ‌زنی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سمنان

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سمنان گفت: این طرح مدت‌ها بود که باید آغاز می‌شد، اما با همت استاندار سمنان زمین مورد نیاز آن تخصیص پیدا کرده و امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی این مجموعه نیز در نظر گرفته شده است و با همکاری مدیران استان و تزریق منابع مورد نیاز، امیدواریم مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سمنان تا پایان دولت چهاردهم به‌صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.