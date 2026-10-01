رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه توقیفی در شهرستان پارسیان خبر داد و گفت: با اجرای طرح ساماندهی، تعداد موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های این شهرستان از چند هزار دستگاه به ۱۳ دستگاه کاهش یافته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید میدانی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی شهرستان پارسیان، ضمن مطلوب ارزیابی کردن وضعیت نگهداری این اموال، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف فوری خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی، نهضت جدی و سراسری در دادگستری استان آغاز شده است.

قهرمانی افزود: شهرستان پارسیان در این زمینه عملکردی پیشرو و کم‌نظیر داشته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های این شهرستان با اقدام قاطع قضایی از چند هزار دستگاه به تنها ۱۳ دستگاه رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت خودروهای باقی‌مانده تصریح کرد: تعداد خودروهای موجود نیز بسیار اندک است و تمامی آن‌ها دارای مشخصات دقیق، پلاک‌گذاری و وضعیت پرونده‌ای کاملاً شفاف هستند که این امر نشان‌دهنده دقت نظر همکاران قضایی در احقاق حقوق مالکان و پیشگیری از تضییع اموال عمومی است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در پایان از زحمات رئیس دادگستری شهرستان پارسیان و مسئول مستقیم پارکینگ به دلیل پیگیری‌های مجدانه تقدیر کرد و بر تداوم این روند تا تعیین تکلیف کامل تمامی پرونده‌های باقیمانده تأکید کرد.

منبع خبر:دادگستری کل استان هرمزگان

برچسب ها: دادگستری هرمزگان ، پارسیان
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