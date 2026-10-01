رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در شش ماه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در نشست خبری به مناسبت هفته پلیس، گزارشی از اقدامات این پلیس در نیمه نخست سال و همچنین عملیاتهای انجامشده در مهرماه ارائه کرد.
وی با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در شش ماه نخست امسال اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در سراسر کشور کشف و ضبط شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
کاکاوند ادامه داد: در این مدت ۵۶ نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و ۶ نفر از عناصر اصلی و مسلح قاچاقچیان نیز در جریان درگیری با مأموران پلیس به هلاکت رسیدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: بیش از ۷ هزار نفر از قاچاقچیان و توزیعکنندگان عمده مواد مخدر در نقاط مختلف کشور شناسایی و دستگیر شدند و مأموران پلیس موفق شدند بیش از ۷۸۰ باند فعال در حوزه مواد مخدر را شناسایی کرده و مورد ضربه قرار دهند.
وی همچنین از توقیف نزدیک به ۸ هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل مواد مخدر خبر داد و گفت: در جریان این عملیاتها بیش از ۳۳۰ قبضه سلاح سبک و نیمهسنگین نیز از قاچاقچیان مسلح کشف و ضبط شده است.
شناسایی ۱۹۶ فعال اصلی قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی
کاکاوند با اشاره به گسترش فعالیت قاچاقچیان در فضای مجازی بیان کرد: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر تنها به فعالیتهای سرزمینی محدود نمیشود و مقابله با شبکههای فعال در فضای مجازی نیز به صورت جدی دنبال شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، ۱۹۶ نفر از عناصر اصلی فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند که این افراد در قالب ۱۴ باند فعالیت میکردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: در عملیاتهای انجامشده علیه این باندها، بیش از ۴۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و همچنین بیش از ۴۲۰ هزار قرص حاوی مواد مخدر کشف و ضبط شد.
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان
وی با اشاره به اقدامات پلیس برای شناسایی و مقابله با منابع مالی قاچاقچیان اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، بر اساس ارزش محمولههای کشفشده، وجوه نقد و خودروهای توقیفشده، ارزش اقدامات انجامشده برای ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاکاوند درباره اجرای مرحله سیام طرح «آرامش در شهر» نیز گفت: این طرح با هدف جمعآوری معتادان متجاهر، برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و پاکسازی اطراف محیطهای آموزشی در مهرماه اجرا شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۹ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور جمعآوری شدند و بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از خردهفروشان مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: همچنین ۵۰۹ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در جریان اجرای این طرح شناسایی و دستگیر شدند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در اطراف مراکز آموزشی گفت: در این بخش نیز نزدیک به ۳ هزار نفر از افراد مشکوک و همچنین عوامل مرتبط با مواد مخدر در حوالی محیطهای آموزشی شناسایی و دستگیر شدند.
کاکاوند در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس در روزهای ابتدایی مهرماه اظهار کرد: از اول مهرماه تاکنون، بیش از ۱۹ تن انواع مواد مخدر و روانگردان در کشور کشف و ضبط شده است.
### انهدام باند انتقال شیشه از شرق به مرکز و غرب کشور
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا همچنین از شناسایی و انهدام یکی از باندهای فعال قاچاق شیشه توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
وی گفت: این باند در زمینه انتقال شیشه از استانهای شرقی کشور به مناطق مرکزی و غربی و همچنین خروج مواد مخدر از کشور فعالیت میکرد.
کاکاوند افزود: سال گذشته در یکی از ایستگاههای ایست و بازرسی، مأموران پلیس استان فارس موفق به کشف یک تن شیشه متعلق به این باند شدند و پس از آن، اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانهروزی اعضای این شبکه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت با تکمیل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۱۱ نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند و بیش از یک تن شیشه و نزدیک به ۸۰۰ کیلوگرم تریاک از آنها کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا درباره سرکرده این باند نیز گفت: سرکرده این شبکه فردی معروف به «حاج مرداد داد» و اهل و ساکن یکی از استانهای شرقی کشور بود که به صورت فعال در زمینه انتقال و جابهجایی مواد مخدر فعالیت میکرد. این فرد نیز شناسایی و دستگیر و برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی یک باند حرفهای قاچاق مواد مخدر در عرصه بینالمللی خبر داد و گفت: اعضای این شبکه در حجمهای کم، اما به صورت مستمر فعالیت میکردند و مواد مخدر را با استفاده از پوشش محمولههای تجاری و به شکل جاساز از کشور خارج میکردند.
وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، این شبکه شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت و ۵ نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: در زمان اجرای عملیات و بازرسی از محمولهها، بیش از ۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر که به شکل حرفهای در محمولههای تجاری جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.
شناسایی بیش از یک همت از اموال اعضای باند قاچاق
کاکاوند با اشاره به اقدامات انجامشده برای ضربه زدن به بنیان مالی این باند اظهار کرد: در پی رصد و پیگیریهای اطلاعاتی، بیش از یک همت از اموال اعضای این شبکه شامل خودروهای سبک و سنگین و املاک شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد گردش مالی این باند طی دو سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و پرونده اعضای این شبکه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پایان بر استمرار عملیاتهای مقابلهای تأکید کرد و گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با جدیت و به صورت شبانهروزی، مقابله با این پدیده را از مرزها تا مرکز کشور دنبال میکند.
کاکاوند همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با قاچاق و توزیع مواد مخدر، اطلاعات و گزارشهای خود را در اختیار پلیس قرار دهند.