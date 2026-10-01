باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین نشست هماهنگی این همایش که امروز پنجشنبه با حضور مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری ظرفیت‌های نهفته در معادن هرمزگان تأکید شد.

احمد زاهری، رئیس جهاددانشگاهی هرمزگان در این نشست با بیان اینکه نگاه جهاددانشگاهی به این رویداد، فراتر از یک نشست تشریفاتی است، اظهار کرد: هدف اصلی ما تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌روز و ایجاد پل ارتباطی میان متقاضیان و سرمایه‌گذاران است تا «حلقه گمشده» این حوزه پر شود.

زاهری با اشاره به جایگاه هرمزگان با بیش از ۴۰۰ معدن فعال و غیرفعال، افزود: رویکرد نوین ما عبور از معدن‌کاری سنتی و تمرکز بر «اقتصاد چرخشی» است؛ تبدیل پسماندهای معدنی گچ، آهن و صنایع فولادی به محصولات باارزش، ضمن کاهش چالش‌های زیست‌محیطی، درآمدزایی کلانی برای استان به همراه خواهد داشت.

در ادامه این نشست، فرهاد ملک‌شاهی، معاون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری هرمزگان، ضمن حمایت از این طرح، پیشنهاد داد برای اثربخشی حداکثری، ظرفیت‌های معدنی شهرستان‌های حاجی‌آباد و رودان نیز در این رویداد گنجانده شود تا همایشی جامع و اثرگذار برگزار گردد.

همچنین اسدالله عباسی، مدیر طرح و برنامه اداره‌کل صمت هرمزگان، با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در زنجیره فرآوری گچ، باید به سمت تولید محصولات فناورانه حرکت کنیم. وی پیشنهاد داد به جای سخنرانی‌های کلی، برنامه بر پایه پنل‌های فشرده تخصصی با محوریت صادرات و انتقال فناوری طراحی شود تا مطالبات فعالان این حوزه بدون واسطه پیگیری شود.