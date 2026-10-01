باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - با فرارسیدن فصل پاییز، فصل برداشت آلو در قائنات نیز آغاز میشود؛ گرمای تلاش کشاورزان قاینی در باغات آلو، نویدبخش محصولی باکیفیت و مرغوب برای بازار است.
حیدری سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان قائنات با اشاره به جایگاه برتر قائنات در تولید این محصول گفت: مجموع ۲۷۶ هکتار سطح زیر کشت آلوی بخارای استان، حدود ۱۴۱ هکتار آن متعلق به شهرستان قائنات است که این شهرستان را در جایگاه نخست تولید آلو در خراسان جنوبی قرار داده است.
او با بیان اینکه بارندگیهای مطلوب سال جاری تأثیر بسزایی در کیفیت محصول داشته است، افزود: امسال به لطف بارشهای مناسب و وضعیت خوب آب، کیفیت آلوها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و پیشبینی میکنیم رقمی معادل هزار و ۱۳۰ تن آلو بخارای باکیفیت برداشت کنیم.
بیشتر آلوهای برداشت شده راهی خانههای کشاورزان میشود تا فرآیند آمادهسازی برای بازار طی شود؛ کشاورزان قاینی که از ساعات ابتدایی صبح کار خود را آغاز میکنند، با دقت و مهارت آلوها را پوستگیری کرده و برای خشک شدن در معرض نور خورشید قرار میدهند.
خاک حاصلخیز، آب شیرین و هوای کوهستانی و سرد قائنات، از عوامل اصلی کیفیت بالا و طعم خاص محصول این منطقه است که آن را از سایر تولیدات متمایز میکند.
این محصول علاوه بر طعم ترش و شیرینِ دلچسب، به دلیل خواص داروییاش نیز پرطرفدار است.
فاطمی کارشناس تغذیه گفت: این میوه سرشار از پتاسیم، منیزیم و آنتیاکسیدان است که خاصیت ملین دارد و برای پیشگیری از یبوست، بهویژه در سالمندان و مادران باردار که تحرک کمتری دارند، بسیار مفید است.
محصولات تولیدی شهرستان قائنات علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، بخش عمدهای از بازار کلانشهرهای کشور از جمله تهران، مشهد و اصفهان را نیز تغذیه میکند و به دلیل کیفیت بالا، جایگاه ویژهای در میان مصرفکنندگان این شهرها دارد.