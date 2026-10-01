باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «اتاق» به نویسندگی و کارگردانی الهام‌ محمدزاده و تهیه‌کنندگی الهام محمدزاده و انجمن سینمای جوانان دفتر کاشان، موفق به کسب جایزه دوم بهترین فیلم از شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی اتحاد برای صلح در کشور ژاپن شد.

جشنواره فیلم اتحاد برای صلح UFPFF هر ساله نزدیک به روز جهانی صلح، برگزار می‌شود. هدف این جشنواره، تشویق به اقدام برای ایجاد جهانی صلح‌آمیز بدون جنگ و درگیری از طریق استفاده از تصاویر رسانه‌ای است؛ زبانی جهانی که همه با آن مشترک هستند. شانزدهمین دوره این رویداد 20 سپتامبر 2026 (29 شهریور 1405) در شهر توکیو برگزار شد.

«اتاق» پیش‌ازاین به پانزدهمین دوره جشنواره وان شات در اسپانیا، دهمین دوره جشنواره فیلم زنان پاکستان، جشنواره فیلم زنان استانبول راه یافته و در جشنواره‌های داخلی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از دبیر جشنواره چهارمین دوره جشنواره ملی گمبرون و برنده تندیس، لوح و جایزه نقدی از دومین دوره جشنواره ملی ۲۵ شده است.

در خلاصه داستان «اتاق» آمده است: «مادری در حال شانه‌زدن موهای دختر خردسالش است که ناگهان صدای انفجار به گوش می‌رسد...»

یاسمن نصیری، نازگل خسروانی، مرسانا افراش، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «اتاق» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: الهام‌ محمدزاده، تهیه‌کننده: الهام محمدزاده، انجمن سینمای جوانان دفتر کاشان، مجری طرح: رضا فلاح، مدیر فیلم‌برداری: علی شاهیده، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه‌های ویژه: آرش آقابیگ، طراح صحنه: حسام حسینی، طراح لباس: ارغوان هنرمند، گریم: بهنام معیریان، موسیقی: یوسف گلستانی، آوا: پانیذ خسروی، مشاور فیلمنامه: دکتر عبدالحمید ضیایی، مشاور کارگردان: معین روح‌الامینی، مدیر هنری و طراحی پوستر: بهنام اعتمادی‌آذر، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: سید سجاد حسینی، دستیار کارگردان: حجت محلوجی، مدیر تولید: سعید قربانی، دستیار یک تصویر و نورپرداز: امین‌ شهسواری، دستیاران صحنه: طاها امین افشار، ابوالفضل میرزا آقایی، پویا وکیلی، عکاس: هستی عزیزی، تهیه شده در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.