نماینده ایران در رقابت های پومسه بازی های آسیایی ناگویا به مقام پنجم رسید و از دست یابی به مدال باز ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا صبح امروز با برگزاری مسابقات پومسه در سالن تویوهاشی برگزار شد که یاسمن لیموچی در مرحله نخست توانست با امتیاز ۸، ۲۵۰۰ به جمع ۸ نفر برتر راه یابد.

در بین ۸ پومسه کار راه یافته به دور دوم لیموچی در فرم اول خود با امتیاز ۹،۱۰۰ تشویق حاضران را برانگیخت و در فرم دوم خود نیز امتیاز ۸،۶۰۰ را از آن خود کرد تا در مجموع به امتیاز ۸،۸۵۰ دست یابد تادر نهایت در رده پنجم قرار گیرد.

نمایندگان کشور‌های کره جنوبی، فیلیپین و تایلند بترتیب اول تا سوم شدند.

رقابت‌های پومسه آقایان و بانوان هر کدام در ۲ گروه برگزار که ۴ نفر برتر هر گروه می‌توانست به مرحله دوم راه یابند که مرتضی زنده دل با کسب رتبه پنجمی گروه خود نتوانست به جمع ۸ نفر برتر راه یابد. ایران، ویتنام، ژاپن، مغولستان، ماکائو، تایلند، فیلیپین و کره جنوبی کشور‌های راه یافته در جمع ۸ پومسه رو برتر بانوان بودند.

۱۶ پومسه رو بانوان و ۱۵ پومسه رو آقایان از کشور‌های مختلف آسیایی در این دوره از بازی‌ها حضور داشتند.

از فردا رقابت‌های کیوروگی آغاز و نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان بر روی سه شیاپچانگ به مصاف رقبای خود می‌روند.