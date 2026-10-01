نماینده ایران در رقابت های پومسه بازی های آسیایی ناگویا به مقام پنجم رسید و از دست یابی به مدال باز ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا صبح امروز با برگزاری مسابقات پومسه در سالن تویوهاشی برگزار شد که یاسمن لیموچی در مرحله نخست توانست با امتیاز ۸، ۲۵۰۰ به جمع ۸ نفر برتر راه یابد.

در بین ۸ پومسه کار راه یافته به دور دوم لیموچی در فرم اول خود با امتیاز ۹،۱۰۰ تشویق حاضران را برانگیخت و در فرم دوم خود نیز امتیاز ۸،۶۰۰ را از آن خود کرد تا در مجموع به امتیاز ۸،۸۵۰ دست یابد تادر نهایت در رده پنجم قرار گیرد.

نمایندگان کشور‌های کره جنوبی، فیلیپین و تایلند بترتیب اول تا سوم شدند.

رقابت‌های پومسه آقایان و بانوان هر کدام در ۲ گروه برگزار که ۴ نفر برتر هر گروه می‌توانست به مرحله دوم راه یابند که مرتضی زنده دل با کسب رتبه پنجمی گروه خود نتوانست به جمع ۸ نفر برتر راه یابد. ایران، ویتنام، ژاپن، مغولستان، ماکائو، تایلند، فیلیپین و کره جنوبی کشور‌های راه یافته در جمع ۸ پومسه رو برتر بانوان بودند.

۱۶ پومسه رو بانوان و ۱۵ پومسه رو آقایان از کشور‌های مختلف آسیایی در این دوره از بازی‌ها حضور داشتند.

از فردا رقابت‌های کیوروگی آغاز و نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان بر روی سه شیاپچانگ به مصاف رقبای خود می‌روند.

برچسب ها: تیم ملی تکواندو ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
رقابت‌های تکواندو کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا؛
حریفان نمایندگان پومسه ایران مشخص شدند
تیم ملی تکواندوی ایران نایب قهرمان آسیا شد/ چهارمی بانوان در قاره کهن
درخشش دختران پومسه در کره جنوبی؛ نقره جهان بر گردن ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونالدو از تیم ملی پرتغال جدا شد/ محرومیت ۶ ماه در انتظار کریستیانو
یک طلا و دو برنز در انتظار فرنگی کاران ایران در روز دوم
مصدومان برجای مانده از فیفا دی در دستان پرسپولیس
تیم ملی والیبال ایران ۳-۲ کره جنوبی/پاکستان پُل رسیدن به فینال
۱۰ مدال احسان حدادی در دوومیدانی محقق نشد
الیاس پرهیزگار با غلبه بر حریف مغولستانی به دیدار رده بندی رفت
صعود پدل آقایان به نیمه نهایی و پایان کار بانوان با شکست مقابل فیلیپین
چالش بزرگ بانوان ملی‌پوش کبدی + فیلم
حاجی پور امتیاز آور‌ترین بازیکن ایران مقابل کره جنوبی
پاسخ منفی ترکیه ای ها برای میزبانی از تیم ملی فوتبال
آخرین اخبار
پاسخ منفی ترکیه ای ها برای میزبانی از تیم ملی فوتبال
یاسمن لیموچی در پومسه پنجم شد
رونالدو از تیم ملی پرتغال جدا شد/ محرومیت ۶ ماه در انتظار کریستیانو
حاجی پور امتیاز آور‌ترین بازیکن ایران مقابل کره جنوبی
تیم ملی والیبال ایران ۳-۲ کره جنوبی/پاکستان پُل رسیدن به فینال
چالش بزرگ بانوان ملی‌پوش کبدی + فیلم
۱۰ مدال احسان حدادی در دوومیدانی محقق نشد
صعود پدل آقایان به نیمه نهایی و پایان کار بانوان با شکست مقابل فیلیپین
الیاس پرهیزگار با غلبه بر حریف مغولستانی به دیدار رده بندی رفت
یک طلا و دو برنز در انتظار فرنگی کاران ایران در روز دوم
مصدومان برجای مانده از فیفا دی در دستان پرسپولیس
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل خواهیم ساخت
ایران در جایگاه سوم ایستاد
نامه فدراسیون فوتبال به ترکیه برای میزبانی از بازی سوم تیم ملی
میرزازاده: امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند
آمادگی کامل هافبک استقلال برای حضور در زمین بازی
استقلال خواهان جذب یک بازیکن شد
درخواست دوباره استقلال برای اهدای جام فصل گذشته
پوست اندازی در تیم ملی فوتبال ندیدیم/ بیرانوند و حاج صفی اشتباه وحشتناکی داشتند
پایان پرونده شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی با جایگاه دهمی محمد مقدسی
امین میرزازاده طلایی شد 
با شاهکار قلعه نویی؛ نزول ایران در رنکینگ فیفا ثبت شد
پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
آغاز اردوی نهایی پارادوومیدانی‌کاران ایران برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
۱۹ تیم در مسیر انتخابی تیم‌های ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال
شهرکی: می‌خواهم مسیر حضور دختران ایران در گلف آسیا را باز کنم