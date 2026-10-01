باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم آبیار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک با اشاره به تلاشها در راستای گسترش عدالت آموزشی گفت: دبستان سه کلاسه «مسعود شمسینژاد اوزی» در روستای تل با زیربنای ۱۴۳ مترمربع و محوطهسازی استاندارد به مساحت ۹۸۰ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه برای ساخت این فضای آموزشی ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: با افتتاح این مدرسه، ۳۸ دانشآموز این روستا در فضایی استاندارد به تحصیل میپردازند.
گفتنی است روستای تل در فاصله ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک واقع شده است.
منبع :صداوسیما