مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک از بهره‌برداری دبستان سه کلاسه خیرساز «مسعود شمسی‌نژاد اوزی» در روستای تل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم آبیار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک با اشاره به تلاش‌ها در راستای گسترش عدالت آموزشی گفت: دبستان سه کلاسه «مسعود شمسی‌نژاد اوزی» در روستای تل با زیربنای ۱۴۳ مترمربع و محوطه‌سازی استاندارد به مساحت ۹۸۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه برای ساخت این فضای آموزشی ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: با افتتاح این مدرسه، ۳۸ دانش‌آموز این روستا در فضایی استاندارد به تحصیل می‌پردازند.

گفتنی است روستای تل در فاصله ۱۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک واقع شده است.

منبع :صداوسیما

برچسب ها: بندر جاسک ، مدرسه خیر ساز ، هرمزگان
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