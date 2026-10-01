رئیس پلیس ‌راه خراسان ‌جنوبی از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور طبس-یزد و نجات راننده سالمند که دچار اختلال حواس و آلزایمر بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در پی اعلام گزارشی از سوی یکی از رانندگان عبوری در محور طبس-یزد مبنی بر رانندگی مخاطرهآمیز و انحرافات شدید یک دستگاه خودروی پژو پارس، بلافاصله گشت پلیسراه جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند
او افزود: ماموران خودروی مذکور را شناسایی و متوقف که در بررسیهای اولیه مشخص شد راننده فردی میانسال است که به دلیل شرایط خاص روحی و عدم پاسخگویی مناسب به سوالات ماموران، قادر به ادامه رانندگی نیست.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه راننده خودروی مذکور فاقد هرگونه مدرک شناسایی بود، تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق شدند شماره تماس خانواده این راننده را در یزد پیدا کنند؛ در تماس با خانواده وی مشخص شد که این راننده مبتلا به بیماری آلزایمر بوده و بدون اطلاع خانواده، منزل را به قصد نامعلومی ترک کرده است.
رئیس پلیسراه خراسانجنوبی عنوان کرد: خانواده این فرد ضمن ابراز نگرانی شدید، درخواست داشتند که از ادامه مسیر وی جلوگیری شود؛ ماموران پلیسراه در اقدامی انساندوستانه، ضمن انتقال خودرو به مقر پلیسراه و پذیرایی از این فرد در طول چهار ساعت انتظار، در نهایت وی را به خانواده اش تحویل دادند تا به سلامت به یزد بازگردند.
او در پایان ضمن تقدیر از گزارش بهموقع شهروند قانونمدار که موجب پیشگیری از بروز یک حادثه ناگوار جادهای شد، از هموطنان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در جادهها، مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری پلیس