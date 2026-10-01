فدراسیون فوتبال ترکیه از پذیرش بازی تیم‌های ملی ایران و گینه بیسائو در استانبول خودداری کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال با فدراسیون گینه بیسائو برای انجام دیدار دوستانه به توافق رسیده، اما با این وجود محل برگزاری این مسابقه مشخص نیست. فدراسیون کشورمان با فدراسیون ترکیه رایزنی‌های انجام داده تا در صورت مهیا شدن شرایط شاگردان قلعه‌نویی سه شنبه ۱۴ مهر برابر این تیم آفریقایی قرار گیرند.

فدراسیون ترکیه اعلام کرده است در این روز شرایط میزبانی در شهر استانبول را ندارد و به همین دلیل فدراسیون شرایط ورزشگاه‌های سایر شهر‌های ترکیه را جویا شده و منتظر پاسخ فدراسیون ترکیه است.

طبق برخی شنیده ها احتمال لغو دیدار ایران و گینه بیسائو نیز وجود دارد. گفته می شود برگزاری این مسابقه در ترکیه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های منطقه منتفی شده استو گینه‌بیسائو آمادگی سفر به تهران با پرواز چارتر را اعلام کرده است اما به‌دلیل عدم پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی این گزینه هم به نتیجه نرسید و احتمال لغو این بازی قوت گرفته است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، فدراسیون فوتبال
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