به مناسبت هفته دفاع مقدس و در جریان تجمع شبانه بندرعباسی‌ها، از ۷ عنوان کتاب جدید با محوریت خاطرات، زندگی‌نامه شهدا، شعر و شناسنامه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب رونمایی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ پاسدار حمیدرضا زارعی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در این مراسم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آثار رونمایی شده در حوزه‌های خاطره، زندگی‌نامه شهدا، شعر، کودک و مستندنگاری دانش‌آموزان، معلمان و والدین شهیدِ مدرسه شجره طیبه میناب گردآوری شده‌اند.

وی عناوین کتب رونمایی شده را به این شرح اعلام کرد:

  • آثار حجت‌الاسلام پودات: «جهان‌آرا»، «روز نهم»، «امام‌قلی‌خان»، «پسر آبادان» و «خرمشهری که من دیدم».
  • اثر فیروزه بندرجا: «سیگنال».
  • اثر محمود نارویی: «ماذنه‌های بلند».

زارعی همچنین از انتشار ۱۰ عنوان کتاب صوتی با موضوع «نبرد هرمز» و دفاع مقدس خبر داد و افزود: با هدف گسترش ادبیات پایداری، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تولید و رونمایی از ۴۰ کتاب مکتوب و ۱۰ کتاب صوتی دیگر تا پایان سال جاری در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

منبع خبر: صداوسیما 

برچسب ها: رونمایی ، کتاب ، هفته دفاع مقدس ، هرمزگان
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