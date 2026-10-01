باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ پاسدار حمیدرضا زارعی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در این مراسم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آثار رونمایی شده در حوزه‌های خاطره، زندگی‌نامه شهدا، شعر، کودک و مستندنگاری دانش‌آموزان، معلمان و والدین شهیدِ مدرسه شجره طیبه میناب گردآوری شده‌اند.

وی عناوین کتب رونمایی شده را به این شرح اعلام کرد:

آثار حجت‌الاسلام پودات: «جهان‌آرا»، «روز نهم»، «امام‌قلی‌خان»، «پسر آبادان» و «خرمشهری که من دیدم».

اثر فیروزه بندرجا: «سیگنال».

اثر محمود نارویی: «ماذنه‌های بلند».

زارعی همچنین از انتشار ۱۰ عنوان کتاب صوتی با موضوع «نبرد هرمز» و دفاع مقدس خبر داد و افزود: با هدف گسترش ادبیات پایداری، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تولید و رونمایی از ۴۰ کتاب مکتوب و ۱۰ کتاب صوتی دیگر تا پایان سال جاری در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

منبع خبر: صداوسیما