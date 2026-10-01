باشگاه خبرنگادان جوان - سردار محمدرضا نقدی روز پنجشنبه در رزمایش اقتدار جانفدایان زنجان با درود به شهیدان و تجلیل از مجاهدتهای ملت ایران در دفاع از کشور، اظهار داشت: زنان و مردان ایران از نخستین لحظات جنگ تحمیلی در صحنه حضور داشتند و جبههها را با عشق به شهادت پر ساخته و با ایستادگی و مقاومت خود دشمنان را خوار کردند.
وی افزود: قدرتهای بزرگ جهانی که بیشترین سلاح و تجهیزات نظامی را در اختیار دارند و هزاران برابر ملت ایران سلاح و مهمات جمعآوری کردهاند، در برابر نیروهای مسلح و ملت ایران شکست خوردند و نتوانستند به اهداف خود دست یابند.
نقدی با اشاره به ارزیابیهای اولیه دشمنان از جنگ، گفت: هنگامی که جنگ آغاز شد، برخی مقامهای آمریکایی در منطقه تصور میکردند رهبر ایران شهید شده و ایران در مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد و حتی برای پذیرش میلیونها آواره ایرانی برنامهریزی میکردند اما گذشت زمان نشان داد این محاسبات کاملاً اشتباه بوده است.
وی ادامه داد: امروز پس از گذشت ماهها، این ملت ایران نیست که آواره شده، بلکه نیروهای نظامی آمریکا هستند که با سرگردانی و شکست در منطقه مواجه شدهاند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اظهار کرد: امروز باید این اتفاق را به مردم عراق و همه امت اسلامی تبریک گفت؛ ارتش آمریکا پس از حدود ۲۰ سال حضور در عراق و صرف هزینههای سنگین، این کشور را ترک کرد و شاهد اخراج تتمه نیروهای آن از عراق هستیم.
وی افزود: آمریکاییها طی این سالها میلیاردها دلار برای جنگ در عراق هزینه کردند و هزاران کشته دادند، اما در نهایت با خروج از این کشور، شاهد جشن و خوشحالی مردم عراق از پایان حضور نظامی آنها بودند.
نقدی با بیان اینکه «این سرنوشت دشمنان ما و شماست»، گفت: ملت ایران در طول سالهای مقاومت، هزینههای سنگینی پرداخت کرد؛ دانشآموزان ما به شهادت رسیدند، زنان در خانههای خود هدف ترور قرار گرفتند، مردان در جبههها به شهادت رسیدند و دانشمندان و نیروهای برجسته کشور نیز ترور شدند، اما مردم با صبر و مقاومت پای آرمانهای خود ایستادند.
وی افزود: خداوند نیز وعدههای خود را عملی کرد و ملتی را که از نظر امکانات نظامی با دشمن قابل مقایسه نبود، در برابر قدرتهای بزرگ به پیروزی رساند و از میدان جنگ سربلند بیرون آورد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تهدیدهای چندین ساله آمریکا علیه ایران اظهار کرد: آمریکا حدود ۳۰ سال ملت ایران را با عبارت «همه گزینهها روی میز است» تهدید به حمله نظامی میکرد، اما هنگامی که وارد عمل شد، توان و قدرت آن مشخص شد.
نقدی ادامه داد: تمام آنچه در توان نظامی و تسلیحاتی آمریکا و متحدانش بود، در میدان دیده شد و بیش از آن نتوانستند اقدامی انجام دهند.
وی با اشاره به وضعیت نیروهای نظامی آمریکا گفت: امروز ناوهای آمریکایی در اقیانوسها سرگردان هستند و گزارشهایی از وضعیت نامناسب و نگرانی نیروهای حاضر در این ناوها منتشر میشود که دشمنان ملت ایران با آن مواجه هستند.
نقدی با تأکید بر نقش ایمان و توکل در مقاومت ملت ایران گفت: خداوند وعده داده است که اگر مؤمنان او را یاری کنند، آنان را یاری کرده و گامهایشان را استوار میکند؛ بنابراین تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند و بر عهد خود با دین، وطن و ولایت استوار بمانند، هیچ قدرتی نمیتواند بر آنان غلبه کند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه تاریخی زنجان در دفاع مقدس افزود: این منطقه تاریخ پرافتخاری از حضور غواصان شهید در دوران دفاع مقدس دارد و حماسهای که آنان آفریدند، بخشی از افتخارات مردم این سرزمین است.