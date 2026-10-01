باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های محلی روز پنجشنبه اعلام کردند یک بالگرد امدادی در نزدیکی جزیره کاتالینا در کالیفرنیا سقوط کرد که در پی آن دست‌کم دو نفر جان باختند.

این بالگرد حامل پنج نفر بود که دو نفر از سرنشینان آن به بیمارستان منتقل شده‌اند و یک نفر دیگر همچنان مفقود است.

مقام‌های شهرستان لس‌آنجلس اعلام کردند تیم‌هایی از سازمان آتش‌نشانی، اداره کلانتری و گارد ساحلی در محل حادثه حضور دارند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا و هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل نیز تحقیقات درباره این حادثه را انجام خواهند داد.

منبع: بریکینگ نیوز