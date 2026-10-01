باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایران چگونه می‌تواند با یک اشاره مسیر اقتصاد دنیا را تغییر دهد؟ + فیلم

ایران این توانایی را دارد تا بتواند به راحتی اقتصاد جهان را به چالش بکشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به راحتی گلوی اقتصاد دنیا را تحت فشار قرار دهد. در همین رابطه حسام احدی، کارشناس رسانه توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ایران چگونه می‌تواند با یک اشاره مسیر اقتصاد دنیا را تغییر دهد؟ + فیلم
young journalists club

هوچی‌گری تمام‌عیار لندن علیه تهران + فیلم

ایران چگونه می‌تواند با یک اشاره مسیر اقتصاد دنیا را تغییر دهد؟ + فیلم
young journalists club

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

ایران چگونه می‌تواند با یک اشاره مسیر اقتصاد دنیا را تغییر دهد؟ + فیلم
young journalists club

حمله روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به نفوذ لابی اسرائیل در آمریکا؛ چرا واشنگتن برای جنگ‌افروزی‌های تل‌آویو هزینه می‌دهد؟! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم
۱۳۷۶

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۹۸۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۷۰

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۱۱۶

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۲۶

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha