فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب خلاف واقع و توهین آمیز در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمدرضا رحمانی" اظهار داشت: در پی رصد و پایش فضای مجازی توسط مأموران پلیس فتا، فردی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع و توهین‌آمیز علیه مسئولان نظام و مقدسات کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم ۳۵ ساله پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با تأکید بر برخورد قانونی با جرائم فضای مجازی، از شهروندان خواست در استفاده از شبکه‌های اجتماعی ضمن رعایت قانون، از انتشار مطالب مجرمانه و خلاف واقع خودداری کنند.

منبع:اطلاع رسانی پلیس