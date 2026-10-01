باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش روز جهانی سالمندان اظهار کرد: دولت در موضوع سالمندی اقدامات مختلفی را در دست اجرا دارد و شورای سالمندان کشور نیز بهطور مرتب تشکیل جلسه میدهد و موضوعات بهطور خاص در این شورا پیگیری میشود.
وی افزود: تقریباً یک ماه یا کمتر از یک ماه پیش، در همین سالن میزبان رئیسجمهور محترم بودیم که بازنشستگان، بهعنوان گروه خاصی از سالمندان، از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کشوری و سایر صندوقها حضور داشتند. رئیسجمهور نیز با حوصله نکات و درد دلهای آنها را شنید و همه مطالبات آنها در جلسه جمعآوری شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رئیسجمهور بهطور ویژه درخواستهای مطرحشده را پیگیری کردند و این درخواستها برای ایشان ارسال شده است و انشاءالله برای پیگیری مطالبات بازنشستگان عزیز، جلسه مجددی برگزار خواهد شد.
میدری با اشاره به نگاه دولت به موضوع سالمندی گفت: نگاه دولت به بحث سالمندی، نگاه روشنی است. مهمترین سیاستی که شخص رئیسجمهور دنبال میکند، غیر از سیاستهای اقتصادی، بحث محلهمحوری است تا بتوانیم از طریق احیای محلهها، از تجربه و اندوختههایی که سالمندان دارند، در سطح کوچکترین نهاد اجتماعی بعد از خانواده، یعنی محله، استفاده کنیم.
وی افزود: انشاءالله با پیگیری و جدیتی که رئیسجمهور در بحث محلهمحوری دارند، این کار صورت بگیرد و ما بتوانیم در مدارس، مساجد و پارکها، با کمک شهرداری و نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از این ظرفیت استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع درمان سالمندان اظهار کرد: در حوزه درمان که مهمترین مسئله سالمندی است و در همه کشورها بخش عمده هزینههای درمان در دوره سالمندی رخ میدهد، راهی هم وجود ندارد؛ ذات بشری این است که سالمندی با هزینههای درمانی بیشتر روبهرو میشود.
میدری ادامه داد: رئیسجمهور بهطور خاص بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را دنبال میکنند تا انشاءالله از این طریق بتوانیم موضوع کنترل هزینههای درمان و بهبود هزینه درمان را برای همه اقشار، بهویژه سالمندان کشور، دنبال کنیم.
وی درباره وضعیت اقتصادی بازنشستگان نیز گفت: اقدامات اقتصادی که صورت گرفته، مانند افزایش حقوق بازنشستگان و موارد دیگر، واقعاً در اثر تورم شدیدی که در کشور داشتیم، قابل ذکر نیست و میدانیم قدرت خرید همه اقشار، از جمله بازنشستگان و سالمندان، تغییر کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در مجموعه سیاستها و روابط بینالملل خود تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و از طریق کنترل تورم، قدرت خرید سالمندان و بازنشستگان نیز حفظ شود. سازمان بهزیستی کشور نیز اقدامات مختلفی دارد و انشاءالله بتواند هرچه سریعتر برنامههای سازمان بهزیستی را پیش ببرد.
وی یکی از اقدامات مهم در مسئله سالمندی را همکاری بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگیهای دولت این است که معمولاً بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی بر سر اینکه چه تقسیم کاری در این موضوع وجود داشته باشد، اختلاف نظر وجود داشته است؛ چون یک بحث درمانی است که در وزارت بهداشت قرار دارد و یک بحث اجتماعی نیز وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: با حضور دکتر ظفرقندی، این تقسیم کار و همکاری بینسازمانی محقق شده و در شورای دبیرخانه این کار در حال پیش رفتن است. خود این همکاری و هماهنگی بینسازمانی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان عزیز و ایجاد همافزایی بین دستگاهی داشته باشد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت