وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه سالمندی موضوعی جهانی است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش روز جهانی سالمندان اظهار کرد: دولت در موضوع سالمندی اقدامات مختلفی را در دست اجرا دارد و شورای سالمندان کشور نیز به‌طور مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و موضوعات به‌طور خاص در این شورا پیگیری می‌شود.

وی افزود: تقریباً یک ماه یا کمتر از یک ماه پیش، در همین سالن میزبان رئیس‌جمهور محترم بودیم که بازنشستگان، به‌عنوان گروه خاصی از سالمندان، از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کشوری و سایر صندوق‌ها حضور داشتند. رئیس‌جمهور نیز با حوصله نکات و درد دل‌های آنها را شنید و همه مطالبات آنها در جلسه جمع‌آوری شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌طور ویژه درخواست‌های مطرح‌شده را پیگیری کردند و این درخواست‌ها برای ایشان ارسال شده است و ان‌شاءالله برای پیگیری مطالبات بازنشستگان عزیز، جلسه مجددی برگزار خواهد شد.

میدری با اشاره به نگاه دولت به موضوع سالمندی گفت: نگاه دولت به بحث سالمندی، نگاه روشنی است. مهم‌ترین سیاستی که شخص رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، غیر از سیاست‌های اقتصادی، بحث محله‌محوری است تا بتوانیم از طریق احیای محله‌ها، از تجربه و اندوخته‌هایی که سالمندان دارند، در سطح کوچک‌ترین نهاد اجتماعی بعد از خانواده، یعنی محله، استفاده کنیم.

وی افزود: ان‌شاءالله با پیگیری و جدیتی که رئیس‌جمهور در بحث محله‌محوری دارند، این کار صورت بگیرد و ما بتوانیم در مدارس، مساجد و پارک‌ها، با کمک شهرداری و نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از این ظرفیت استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع درمان سالمندان اظهار کرد: در حوزه درمان که مهم‌ترین مسئله سالمندی است و در همه کشور‌ها بخش عمده هزینه‌های درمان در دوره سالمندی رخ می‌دهد، راهی هم وجود ندارد؛ ذات بشری این است که سالمندی با هزینه‌های درمانی بیشتر روبه‌رو می‌شود.

میدری ادامه داد: رئیس‌جمهور به‌طور خاص بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را دنبال می‌کنند تا ان‌شاءالله از این طریق بتوانیم موضوع کنترل هزینه‌های درمان و بهبود هزینه درمان را برای همه اقشار، به‌ویژه سالمندان کشور، دنبال کنیم.

وی درباره وضعیت اقتصادی بازنشستگان نیز گفت: اقدامات اقتصادی که صورت گرفته، مانند افزایش حقوق بازنشستگان و موارد دیگر، واقعاً در اثر تورم شدیدی که در کشور داشتیم، قابل ذکر نیست و می‌دانیم قدرت خرید همه اقشار، از جمله بازنشستگان و سالمندان، تغییر کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در مجموعه سیاست‌ها و روابط بین‌الملل خود تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و از طریق کنترل تورم، قدرت خرید سالمندان و بازنشستگان نیز حفظ شود. سازمان بهزیستی کشور نیز اقدامات مختلفی دارد و ان‌شاءالله بتواند هرچه سریع‌تر برنامه‌های سازمان بهزیستی را پیش ببرد.

وی یکی از اقدامات مهم در مسئله سالمندی را همکاری بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی دانست و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های دولت این است که معمولاً بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی بر سر اینکه چه تقسیم کاری در این موضوع وجود داشته باشد، اختلاف نظر وجود داشته است؛ چون یک بحث درمانی است که در وزارت بهداشت قرار دارد و یک بحث اجتماعی نیز وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: با حضور دکتر ظفرقندی، این تقسیم کار و همکاری بین‌سازمانی محقق شده و در شورای دبیرخانه این کار در حال پیش رفتن است. خود این همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان عزیز و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاهی داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: سالمندان ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان بهزیستی: ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند
زنگ خطر سالمندی در ایران؛ رشد چهار برابری سالمندان نسبت به جمعیت عمومی
«زرین‌تأمین»؛ تغییر ریل منابع بازنشستگان از بنگاه‌داری به مشارکت در تولید
میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروت‌ها، رشد تعاونی‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم «میلی گلد»
تاثیر شنونده بودن مرد در زندگی زناشویی + فیلم
بهترین هدیه برای همسر + فیلم
۶ میلیون داوطلب ایرانی از ۱۸ میلیون داوطلب جهانی
کشف ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در نیمه نخست امسال/ ضربه به ۷۸۰ باند قاچاق
توسعه ناوگان هلال احمر در صد سال گذشته بی‌سابقه است
آغاز حرکت قطار‌های خط ۵ مترو از ساعت ۵ صبح
میدری: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است
آخرین اخبار
میدری: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است
آغاز حرکت قطار‌های خط ۵ مترو از ساعت ۵ صبح
توسعه ناوگان هلال احمر در صد سال گذشته بی‌سابقه است
کشف ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در نیمه نخست امسال/ ضربه به ۷۸۰ باند قاچاق
اطلاعیه پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم «میلی گلد»
تاثیر شنونده بودن مرد در زندگی زناشویی + فیلم
بهترین هدیه برای همسر + فیلم
۶ میلیون داوطلب ایرانی از ۱۸ میلیون داوطلب جهانی
بررسی گروه سنی متوفیان تصادفات از ابتدای سال تاکنون + فیلم
احیای یک مجموعه ورزشی قدیمی در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک‌طرفه می‌شود
کشف عدم ایفای تعهد ارزی ۵۳ میلیارد تومانی در تهران
دستور ویژه برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز
زنگ خطر سالمندی در ایران؛ رشد چهار برابری سالمندان نسبت به جمعیت عمومی
۱۴۸ فوتی در تصادفات موتورسیکلت
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های قضایی
راز قتل چوپان در یافت‌آباد فاش شد
مشاوران املاک برای تنظیم قولنامه عادی سند سبز تعلیق پروانه کسب می‌شوند