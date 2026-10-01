کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ بر سر بودجه‌های فدرال شکایت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کالیفرنیا و شش ایالت دیگر دولت ترامپ را به خودداری از اختصاص بودجه‌های تصویب‌شده توسط کنگره متهم و علیه آن شکایت کردند.

 این ایالت‌ها در دادگاهی فدرال در کالیفرنیا اعلام کردند دولت ترامپ حدود ۸۱۰ میلیون دلار از بودجه‌های مصوب کنگره را پیش از پایان سال مالی لغو یا مسدود کرده است.

این شکایت، اقدام دولت برای استفاده از سازوکاری موسوم به «لغو بودجه در واپسین لحظه» را به چالش می‌کشد؛ روشی که به گفته شاکیان، اختیار قانونی کنگره در کنترل هزینه‌های فدرال را تضعیف می‌کند.

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا گفت رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً به دلیل مخالفت با یک برنامه، بودجه آن را قطع کند. کاخ سفید نیز پیش‌تر مدعی شده بود برنامه‌های موردنظر با مهاجرت غیرقانونی، تنش‌های نژادی و سیاست‌های زیست‌محیطی مرتبط هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: کاخ سفید ، دولت ترامپ
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