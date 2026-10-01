دادستان تهران اعلام کرد: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند، دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شده و در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

وی با تشریح جزئیات بیشتری از پرونده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون ۴ متهم شناسایی و تفهیم اتهام شده‌اند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشور‌های همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: مشارالی‌ها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگرد‌های آنان برای خرید دارو‌های خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان، جهت اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده می‌فروخت، مرتبط بود.

دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده دارو‌های خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستان‌های مرزی و از آنجا به یکی از کشور‌های همسایه قاچاق می‌کردند؛ تصریح کرد: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر وجهت تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قاچاق دارو ، دادستان تهران
خبرهای مرتبط
ترخیص ۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص
منتظری: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف، حساسیت بسیار بالایی می‌طلبد
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
حضورورسوب اتباع بی شمارکشورهمسایه که باماهم زبان هستندبه دلیل ماندگاری طولانی مدت ایشان درکشوروآشنایی کامل باضعف وقوت جامعه وحوزه های مختلف خودبه تنهایی عامل کلی خسارت وآسیب به بخش های گوناگون میشه ازمسئولان تقاضاداریم درطردکامل ایشان چه مجازوچه غیرمجازاهتمام بیشتری داشته باشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
اعدام کمترین مجازات برای این بی شرف هاست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
تروریست های اقتصادی هستند
اشد مجازات
میخواستند خدای نکرده .باعث فوت بیماران شوند
۰
۶
پاسخ دادن
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
آخرین اخبار
پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت هفته انتظامی
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
شناسایی ۵۱ صفحه و توقیف ۲۴ صفحه مجازی فعال در قیمت‌گذاری کاذب ارز
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در ۳ استان
قائم‌پناه: دولت در کمک به هلال احمر هیچ دریغی نمی‌کند
لزوم ساختن ذائقه افراد از کودکی + فیلم
والدین امن چه ویژگی‌هایی دارند؟ + فیلم
جزئیات برنامه‌های هفته انتظامی/ بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته
رئیس سازمان بهزیستی: ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند
دستگیری اعضای شبکه قاچاق دارو‌های کمیاب به کشور‌های همسایه
میدری: محله‌محوری، سیاست مهم دولت در حوزه سالمندی است
آغاز حرکت قطار‌های خط ۵ مترو از ساعت ۵ صبح
توسعه ناوگان هلال احمر در صد سال گذشته بی‌سابقه است
کشف ۲۵۰ تن انواع مواد مخدر در نیمه نخست امسال/ ضربه به ۷۸۰ باند قاچاق
اطلاعیه پلیس در پی انتشار برخی ادعا‌ها و مطالب از سوی پلتفرم «میلی گلد»
تاثیر شنونده بودن مرد در زندگی زناشویی + فیلم
بهترین هدیه برای همسر + فیلم
۶ میلیون داوطلب ایرانی از ۱۸ میلیون داوطلب جهانی