باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - سردار اصغر عباس قلیزاده در نخستین یادواره شهدای فناور و مهندس با اشاره به اهمیت علم در اقتدار کشور اظهار کرد: برخورداری از دانش و فناوری، زمینهساز قدرت و پیشرفت است و به همین دلیل دشمنان تلاش میکنند مسیر رشد علمی کشور را با مانع مواجه کنند.
وی با اشاره به روند پیشرفت علمی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت علمی و تقویت روحیه خودباوری، زمینهساز رشد استعدادها و افزایش توانمندیهای کشور در عرصههای مختلف شده است.
فرمانده سپاه عاشورا، روحیه جهادی را یکی از عوامل موثر در تبدیل دانش به دستاوردهای عملی عنوان کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس نیز ابتکار و دانش رزمندگان در خدمت نیازهای عملیاتی قرار گرفت و نمونه آن طراحی و ساخت تجهیزات پروازی ساده برای انجام ماموریتهای شناسایی و ثبت تصاویر هوایی در عملیاتهای بدر و خیبر بود.
سردار عباس قلیزاده با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای داخلی تصریح کرد: حمایت از نخبگان، فناوران و صنعتگران میتواند زمینهساز شتاب بیشتر در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر و بهرهگیری از توان علمی و تخصصی جوانان، موجب تقویت ظرفیتهای کشور و خنثی شدن تلاشهای دشمنان خواهد شد.
آزیتا بلالی اسکویی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم در این یادواره برگزاری این مراسم را فرصتی برای تجدید پیمان با شهدا و آرمانهای آنان است گفت: شهدا ایران را به ما سپردهاند و امروز وظیفه ماست این کشور را آبادتر و پیشرفتهتر به نسل آینده تحویل دهیم.
بلالی اسکویی با بیان اینکه شهدای مهندس از ویژگی برجسته علم و تخصص برخوردار بودند افزود: امروز میدانهای دفاع از کشور تغییر کرده و مهندسان، فناوران و نخبگان در خط مقدم این عرصه قرار دارند.
وی تاکید کرد: برای هر یک از شهدای این یادواره، یک طرح فناورانه در پارک علم و فناوری کلید خواهد خورد تا یاد و آرمانهای این شهدا در عرصه عمل و فناوری نیز تداوم پیدا کند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با اشاره به پیام شهدای فناور برای نسل امروز گفت: ایران را باید با توان داخلی ساخت.
بلالی اسکویی حمایت و اعتماد به نخبگان و شرکتهای فناور را ضروری دانست و افزود: باید به مهندسان فرصت داد و به شرکتهای فناور اعتماد کرد؛ چرا که ماندن یک جوان نخبه در کشور و تلاش او برای تولید فناوریهای راهبردی به نوعی دفاع از کشور است.
وی خاطرنشان کرد: شهدا برای ساختن و حفظ ایران جان خود را فدا کردند و این فداکاری، مسئولیتی را بر دوش ما گذاشته است که با عمل به آرمانهای شهدا، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
همچنین از خانوادههای شهدای فناور و مهندس تجلیل شد.