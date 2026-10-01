باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از ربات‌های امدادگر جمعیت هلال احمر

ربات‌های امدادگر قرار است در امور مربوط به هلال احمر یاری‌رسان باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ربات‌های امدادگر به جمعیت هلال احمر کشور اضافه شدند و قرار است به زودی تعداد آنها به صد دستگاه برسد.

مطالب مرتبط
تصاویری از ربات‌های امدادگر جمعیت هلال احمر
young journalists club

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

تصاویری از ربات‌های امدادگر جمعیت هلال احمر
young journalists club

وسعت حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک + فیلم

تصاویری از ربات‌های امدادگر جمعیت هلال احمر
young journalists club

نذر خدمت به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم
۱۳۷۶

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۹۸۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۷۰

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۱۱۶

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۲۶

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha