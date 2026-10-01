باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد قانون الحشد الشعبی را تصویب و جایگاه این نیرو را در ساختار امنیتی عراق تثبیت کند.
الزیدی گفت الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی عراق خواهد بود و فعالیت آن تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح انجام خواهد شد.
نخستوزیر عراق همچنین اعلام کرد دولت برای رسیدگی به پرونده سلاحهای خارج از کنترل دولت، نقشه راه و جدول زمانی مشخصی تدوین کرده است و این روند باید حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود.
وی تأکید کرد دولت مطابق قانون اساسی برای خلع سلاح گروههای مسلح فعال در خاک عراق اقدام خواهد کرد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار نهادهای قانونی کشور باشد.
الزیدی همچنین بر تعهد دولت به جلوگیری از استفاده از خاک و حریم هوایی عراق برای اقداماتی که امنیت کشورهای همسایه را تهدید میکند، تأکید کرد و گفت عراق نیز با استفاده از خاک یا حریم هوایی کشورهای دیگر برای حمله به این کشور مخالف است.
وی همچنین از آغاز روند خرید یک سامانه دفاع هوایی یکپارچه برای تقویت حاکمیت هوایی عراق خبر داد و پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و خروج کامل نیروهای آن از عراق را یک دستاورد ملی مهم دانست.
منبع: اسپوتنیک