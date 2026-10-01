باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامحسین عرب روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد یکساله فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان پرداخت و گفت: سامانه ۰۹۶۳۸۰ شماره تماس ۲۴ ساعته پلیس فتا است که مردم میتوانند گزارشهای خود را ارسال کنند و طبق بررسیهای پلیس فتا، در یک سال گذشته ۴۴ نفر در ارتباط با پروندههای جرائم سایبری دامغان دستگیر شدند.
وی افزود: طی یک سال گذشته یک هزار و ۵۸۱ طرح در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شد که شامل پاکسازی پاتوقها، مقابله با سرقت، جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با جرائم مختلف بوده است و ۵۰ پاتوق در این مدت منهدم شده است.
سرهنگ عرب همچنین از کاهش ۲۵ درصدی تصادفات فوتی برونشهری، کاهش پنج درصدی تصادفات خسارتی برونشهری، کاهش ۱۸ درصدی تصادفات جرحی درونشهری و کاهش ۱۰ درصدی تصادف درون شهری منجر به فوت خبر داد.
وی به افزایش ۱۵ درصدی کشف سرقت در این مدت اشاره و بیان کرد: دستگیری سارقان نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته ۳۱ هزار و ۵۶۲ تماس مرتبط با شهرستان دامغان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ ثبت شده که از این تعداد ۳۱ هزار و ۴۲۳ مورد فوریتی بوده است.
کشف ۵۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق
سرهنگ عرب تصریح کرد: بیش از پنج هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق، سه هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی، سه دستگاه موتورسیکلت قاچاق، ۷۹ دستگاه ماینر قاچاق و ۱۰۰ تن سنگ سیلیس در طول یک سال گذشته کشف و ضبط شد.
وی افزود: بهطور میانگین، روزانه حدود ۸۶ مأموریت توسط گشتهای انتظامی و پاسگاههای شهرستان انجام میشود و در کنار تماسهای ۱۱۰، مراجعات حضوری مردم به یگانهای انتظامی نیز انجام میگیرد.
سرهنگ عرب گفت: در حوزه مشاوره و رسیدگی به پروندهها، یک هزار و ۹۶۰ پرونده به واحدهای مشاوره کلانتریها و پاسگاهها ارجاع شده که از این تعداد، ۳۴۳ پرونده با صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: ۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر طی یکسال گذشته به یگانهای انتظامی شهرستان مراجعه کردند و هشت هزار و ۵۹ فقره پرونده نیز در کلانتریها و پاسگاههای شهرستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سرهنگ عرب با اشاره به اهمیت آموزش و پیشگیری بیان کرد: در یک سال گذشته ۱۳۵ برنامه آموزش همگانی در مدارس، مساجد و دیگر محیطهای اجتماعی برگزار شده است.
وی همچنین از صدور یک هزار و ۷۹۸ فقره گواهینامه رانندگی در بخشهای مختلف خبر داد و گفت: در این مدت ۷ هزار و ۱۶۴ فقره تعویض پلاک در شهرستان انجام شده است.
فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به ارتباط مردم با سامانه ۱۹۷ ، گفت: در یک سال گذشته ۲۷۲ مورد تقدیر، ۱۲۵ مورد درخواست و ۱۹۸ مورد انتقاد از طریق این سامانه ثبت شده است.