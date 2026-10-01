باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیل انسجام مردم ایران از نگاه یک معلم + فیلم

اسلام، نقطه وحدت میان تمامی اقشار جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دنیا دوست، معلم و مدرس علوم تربیتی در برنامه خیابانی میدان یار، دلیل انسجام مردم ایران را به برکت وجود اسلام دانست که توضیحات او را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
دلیل انسجام مردم ایران از نگاه یک معلم + فیلم
young journalists club

میراث ماندگار؛ از ذلت تا اقتدار به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

دلیل انسجام مردم ایران از نگاه یک معلم + فیلم
young journalists club

ماجرای حمایت پسر ثروتمند عربستانی از ایران + فیلم

دلیل انسجام مردم ایران از نگاه یک معلم + فیلم
young journalists club

انقلابی که به مردم آزادیخواه جهان صادر شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم
۱۳۷۶

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم
۹۸۶

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم
۷۷۰

وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم
۱۱۶

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم
۲۶

نخبگان المپیادهای کشوری و جهانی به سیستان و بلوچستان سفر کردند + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha