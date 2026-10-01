بانک مرکزی برای کنترل تورم برنامه دارد/ فعالیت اقتصادی متوقف نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت در اردبیل اظهار کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی در پنج ماه نخست امسال حدود ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد به کسب‌ و کارها و حدود ۲۵ درصد (۱۳۲۷ هزار ) به خانوارها اختصاص یافته است.

وی افزود: از تسهیلات پرداخت‌ شده به کسب‌ و کارها نیز ۳۵۸۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۸۵ درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به رشد استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ادامه داد: میزان استفاده از ابزارهایی مانند گام و برات الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال گذشته حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در ۶ ماه نخست امسال به حدود ۳۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۱۱ برابر شده است.

همتی ادامه داد: برنامه بانک مرکزی این است که استفاده از این ابزارها تا پایان سال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این ظرفیت حتی می‌تواند تا ۱۰۰۰ هزار و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، مشروط بر اینکه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با جدیت وارد این عرصه شوند.

وی همچنین از صدور حدود ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات اسنادی و نزدیک به ۹۷۵ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در شرایط کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها حرکت به‌سمت ابزارهای تعهدی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، گام و برات الکترونیکی یک ضرورت است.

سیاست کنترل نقدینگی در کشور با جدیت دنبال می‌شود

همتی همچنین با اشاره به سیاست کنترل نقدینگی اظهار کرد: در سه ماه گذشته رشد نقدینگی کنترل شده و به حدود ۵۴ درصد رسیده است و در تلاش هستیم این رقم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد.

همتی گفت: با وجود افزایش پرداخت تسهیلات، بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان نیازمند منابع بیشتری هستند و به همین دلیل باید از ظرفیت روش‌های نوین تأمین مالی برای پاسخگویی به این نیاز استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان اردبیل در پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین تعهدات سفر ریاست جمهوری افزود: پرداخت تسهیلات ازدواج در اردبیل امسال ۵۰ درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد پرداخت این تسهیلات در کشور حدود ۲۰ درصد است.

رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: میزان تأمین تعهدات سفر ریاست جمهوری در اردبیل نیز به حدود ۶۰ درصد رسیده که بالاترین میزان در کشور است.

همتی در ادامه بر تغییر رویکرد در سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: امروز صرف ایجاد دارایی فیزیکی برای یک بنگاه اقتصادی کافی نیست و سرمایه‌گذاری باید به ایجاد قابلیت، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و قدرت رقابت بنگاه در آینده منجر شود.

وی تصریح کرد: فناوری، رفتار مشتریان، زنجیره‌های تأمین و مدل‌های کسب‌ و کار با سرعت در حال تغییر هستند و مزیت‌های رقابتی نیز ممکن است در مدت کوتاهی از بین بروند؛ بنابراین تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته مبتنی بر داده و سناریوهای مختلف باشد.

فعالیت‌های اقتصادی در کشور متوقف نشده است

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: پروژه‌هایی ایجاد شده‌اند که با وجود حجم بالای دارایی و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل نداشتن بازدهی یا قابلیت تطبیق با شرایط جدید، تکمیل آن‌ها با دشواری مواجه شده است.

همتی بیان کرد: در سرمایه‌گذاری نباید تنها به پیش‌بینی قطعی آینده اتکا کرد، بلکه باید سناریوهایی مانند کاهش فروش، تغییر نرخ ارز، تغییر فناوری و ورود رقبای جدید را در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاری بتواند در شرایط متغیر اقتصادی نیز قدرت تاب‌آوری خود را حفظ کند.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمی و روانی علیه کشور اظهار کرد: با وجود این فشارها، روند تولید و فعالیت اقتصادی متوقف نشده و برگزاری همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی در اردبیل نیز نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای حرکت اقتصادی کشور است.

رییس کل بانک مرکزی شب گذشته با استقبال مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل و جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی وارد اردبیل شد.

شرکت در همایش ملی شیوه‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان اردبیل، مهم‌ترین برنامه سفر همتی در اردبیل اعلام شده است.