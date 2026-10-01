مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این نهاد آماده است مطالب ایران را برای تدوین سازوکار تعامل درباره مسائل هسته‌ای در نظر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره چشم‌انداز گفت‌و‌گو میان آژانس و تهران در مسائل هسته‌ای گفت: «می‌توانیم این تعامل را به شیوه‌ای تنظیم کنیم که به طرف مقابل احترام بگذارد و مطالبات آن را در نظر بگیرد، اما کار مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای باید ادامه پیدا کند.»

وی افزود نحوه تعامل آینده تا حد زیادی به تحولات سایر مسائل سیاسی بستگی دارد و آژانس باید هم‌زمان صبور و پیگیر باشد. آژانس آماده است مطالب ایران را برای تدوین سازوکار تعامل درباره مسائل هسته‌ای در نظر بگیرد.

گروسی همچنین مدعی شد همکاری با آژانس به نفع خود ایران است و افزود: «ما به همکاران ایرانی خود توضیح می‌دهیم که مشارکت در این تعامل ضروری است و آنها باید با ما همکاری کنند.»

در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش‌تر از عملکرد گروسی در قبال پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمانی که اعتبار فنی و نهادی آن قربانی دستورکار‌های سیاسی شود، به «ابزاری برای توجیه و تسهیل تجاوز» تبدیل می‌شود.

بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود گروسی گزارش‌های فنی آژانس را که اعتبار خود را از تخصص حرفه‌ای، بی‌طرفی و استقلال می‌گیرند، به ابزاری برای توجیه سیاسی برای جنگ‌افروزی تبدیل کرده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: رافائل گروسی ، پرونده هسته ای ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
جاسوس کثیف وقتی مناطق هسته ای ما بمب باران میشد تامل نداشتی؟
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانت به مردم ایران است.
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
اپستینی تروریست برو به جهنم
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۴:۳۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
ایران باید هیمنه آقای گروسی را فرو بریزد . یکی از شروط بازرسی خذف مدر کل
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
یه زمانی وزیر و وزرای ایرانی به هوش و ذکاوت معروف بودن،خواهشمندیم این مهم خدشه دار نکنید و گول این آشغال کثیف و نجاست نخورید،اگر پای این سگ های نجس وارد کشور شود هر مسئولی که قبول کند خائن است و قلم پاش می شکنیم
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
خفه شو گووووووساله
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
یکی برق این مترسک رو بکشه
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
هم گروسی غلط کرده و هم اون آژانس آمریکایی - صهیونیستی
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
گور پدرت عوضی
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
گروسی برو بمیر
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۳:۵۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
شیطان مکار دوباره نیروهایش را گسیل کرده تا با مکر و فریب به خواسته خود برسد.مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود.ان شاالله.
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
آقای گروسی خفه شو
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
آرش
۱۳:۴۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
بهتر دهان کثیفت را ببندی سگ مزدور شیاطین جرعتش را داری پای کثیفت را در ایران بگذار بگونه ای عبرتآموز برای تاریخ و بشریت حلقه آویزت می کنیم تا درس بزرگی برای پزدورانی همچون تو باشه و مرد وقتی نام ایران را میآوری بهتر است تعظیم کنی خوک کثیف
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
امیر دریادل
۱۳:۴۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
خدا لعنتش کنه این گروسی خائن که هر چه میکشیم از دست گل های همین شخص کثیف و نوکر اسرائیل است.این بی شرف ها باید اعدام بشن نه اینکه پشت تریبون تز بدن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
شغال آشغال همدست ترامپ در جنگها . حق تو مرگی است عبرت دنیا شود
۰
۶
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۱۲
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