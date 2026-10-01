باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره چشمانداز گفتوگو میان آژانس و تهران در مسائل هستهای گفت: «میتوانیم این تعامل را به شیوهای تنظیم کنیم که به طرف مقابل احترام بگذارد و مطالبات آن را در نظر بگیرد، اما کار مربوط به عدم اشاعه هستهای باید ادامه پیدا کند.»
وی افزود نحوه تعامل آینده تا حد زیادی به تحولات سایر مسائل سیاسی بستگی دارد و آژانس باید همزمان صبور و پیگیر باشد. آژانس آماده است مطالب ایران را برای تدوین سازوکار تعامل درباره مسائل هستهای در نظر بگیرد.
گروسی همچنین مدعی شد همکاری با آژانس به نفع خود ایران است و افزود: «ما به همکاران ایرانی خود توضیح میدهیم که مشارکت در این تعامل ضروری است و آنها باید با ما همکاری کنند.»
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیشتر از عملکرد گروسی در قبال پرونده هستهای ایران انتقاد کرده و گفته بود آژانس بینالمللی انرژی اتمی زمانی که اعتبار فنی و نهادی آن قربانی دستورکارهای سیاسی شود، به «ابزاری برای توجیه و تسهیل تجاوز» تبدیل میشود.
بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود گروسی گزارشهای فنی آژانس را که اعتبار خود را از تخصص حرفهای، بیطرفی و استقلال میگیرند، به ابزاری برای توجیه سیاسی برای جنگافروزی تبدیل کرده است.
منبع: اسپوتنیک