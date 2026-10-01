باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در یادداشتی به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: هفته انتظامی امسال را در حالی آغاز میکنیم که تعدادی از افسران و فرماندهان پلیس در جنگ با دشمن صهیونی به شهادت رسیدند و بخش اعظمی از اماکن و کلانتریهای انتظامی مورد هجمه و تخریب دشمن قرار گرفت، اما در تمام این ایام، لحظهای خدمترسانی به مردم تعطیل نشد.
وی افزود: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ از روز جمعه ۱۰ مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» آغاز و تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.
سخنگوی فراجا با اشاره به برنامههای این هفته گفت: در این ایام از مجموعهای از سامانهها و طرحهای هوشمند جدید، از خدمات غیرحضوری وظیفه عمومی و نوبتدهی مراکز تا سامانههای جدید راهور، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و سازمان اطلاعات فراجا رونمایی خواهد شد.
رونمایی از سامانههای جدید پلیس آگاهی
منتظرالمهدی ادامه داد: در پلیس آگاهی، «بررسی ۳۶۰ درجهای صحنه جرم» و «سامانه محیطشناسی» مسیر تازهای برای استفاده از فناوری در کشف و بررسی جرایم ایجاد میکند.
وی گفت: در پلیس پیشگیری نیز نوبتدهی احکام قضایی و رسیدگی به اخبار فوریتی ۱۱۰ از طریق سامانه کاربردی «پلیس من» دنبال خواهد شد و در سازمان اطلاعات نیز سامانه سلاح و مهمات مکشوفه معرفی میشود.
سخنگوی فراجا همچنین از رونمایی فناوریهای جدید در یگانهای ویژه خبر داد و اظهار کرد: از جمله این فناوریها، گلوله پرتابگر برای شکار پهپادهای FPV است.
هدف سامانههای جدید چیست؟
منتظرالمهدی هدف مشترک این طرحها را ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش زمان انتظار مردم، افزایش سرعت رسیدگی، ثبت و رصد آنلاین تخلفات و استفاده بیشتر از فناوری برای ارتقای امنیت عنوان کرد.
وی افزود: در کنار این سامانهها، «طرح حکاک» با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نرمافزار هوشمند «سمیع» به معنای سامانه مدیریت یکپارچه عملیات و دیگر طرحهای نوآورانه نیز معرفی خواهند شد.
تجلیل از کارکنان پلیس در جشنواره صدرا
سخنگوی فراجا ادامه داد: در اواسط هفته انتظامی نیز نوبت به تجلیل از ایثار و صحت عمل کارکنان پلیس در «جشنواره صدرا» توسط بازرسی کل فراجا میرسد و از برترینهای حوزه صحت عمل کارکنان تقدیر خواهد شد.
منتظرالمهدی با اشاره به برنامههای پلیس راهور در هفته انتظامی گفت: ارتباط مستقیم مردم و مسئولان پلیس راهور در مرکز توجه قرار دارد و ساعت کاری مراکز تعویض پلاک و صدور گواهینامه نیز در سراسر کشور در این ایام افزایش پیدا میکند.
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی به مدت یک هفته
وی همچنین از اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم تخلفات رانندگی همزمان با آغاز هفته انتظامی خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک هفته اجرا میشود و رانندگان در مدت اجرای طرح میتوانند بدون پرداخت جریمه دیرکرد، نسبت به تسویه جرایم و خلافی خودرو اقدام کنند.
رونمایی از مرکز جدید امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا
سخنگوی فراجا در ادامه با اشاره به برنامههای پلیس فتا اظهار کرد: پلیس فتا از مرکز جدید امداد و فوریتهای سایبری رونمایی خواهد کرد؛ مرکزی که با استفاده از هوش مصنوعی برای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به گزارشها و دغدغههای امنیتی شهروندان طراحی شده است.
منتظرالمهدی در پایان گفت: هفته انتظامی ۱۴۰۵ روایت هفت روز حضور پلیس در کنار مردم است؛ حضوری برای خدمت، برای امنیت، برای آرامش و برای ساختن ایرانی سرافراز.