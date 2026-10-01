مشاور عالی فرمانده سپاه گفت: انشالله در آینده نزدیک، مردم اردن و عربستان هم مانند مردم عراق، اخراج آمریکایی‌ها از کشورشان را جشن می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سردار نقدی، مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران با تبیین کارنامه ۲۰ ساله حضور آمریکا در منطقه، افزود: ایالات متحده پس از دو دهه اشغالگری، صرف هزینه‌های سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد دلاری و اعتراف به تلفاتِ هزاران نفره که البته آمار واقعیِ تلفات آن‌ها بسیار فراتر از ارقام رسمیِ سانسور شده است با دستاوردی بی‌حاصل و پوشالی، مجبور به ترک عراق شده‌اند. این شکست، سیلی محکمی بر چهره سیاست‌مدارانی است که هزینه‌های سنگینِ این افول را به ملت خود تحمیل می‌کنند.

سردار نقدی در بخش دیگری از اظهارات خود، این خروج را سرآغازِ تحولاتی گسترده‌تر در سطح منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این اخراج مفتضحانه، الگویی الهام‌بخش برای سایر ملت‌های منطقه از جمله مردم عربستان و اردن خواهد بود. دیری نخواهد پایید که مردم این کشورها نیز با الگوگیری از مقاومتِ ملت عراق، جشن بزرگ رهایی از یوغ استعمار و اخراج کامل آمریکا از سرزمین‌های خود را برپا خواهند کرد.                                                    

 وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های استکباری آمریکا در منطقه به پایانِ خط رسیده و امروز ملت‌های مسلمان با آگاهی و بصیرت، دست رد به سینه متجاوزان زده‌اند که این روندِ فروپاشی هیمنه پوشالی آمریکا، در آینده‌ای نزدیک شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 

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برچسب ها: آمریکا ، عراق
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