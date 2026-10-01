باشگاه خبرنگاران جوان -اکبر بهنامجو پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح دو نیروگاه خورشیدی در محدوده جاده رحمتآباد حضور داشت و این طرحها با ظرفیت مجموع ۶.۶ مگاوات به بهرهبرداری رسیدند.
بهنامجو استاندار قم است و در این مراسم روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و جمعی از مسئولان اقتصادی و صنعتی استان نیز حضور داشتند. این آیین صبح پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.
هر یک از نیروگاهها ظرفیت تولید ۳.۳ مگاوات برق دارند و در مجموع با اجرای این دو طرح، ۶.۶ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان افزوده شده است.
اعتبار ۷ هزار میلیارد ریال برای احداث نیروگاه ها
برای احداث نیروگاهها در مجموع ۷ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و عملیات اجرایی آنها در کمتر از یک سال به پایان رسیده است. این مدت با شرایط جنگی کشور همزمان بود.
در این دو نیروگاه مجموعاً ۹ هزار و ۳۶۰ پنل خورشیدی نصب شده است. طرحها در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هزار مترمربع اجرا شدهاند.
احداث این نیروگاهها با هدف تأمین بخشی از نیاز برق واحدهای تولیدی عطرین نخ و کیمیا پلیاستر انجام شده است. مشارکت در تأمین پایدار انرژی در استان قم نیز از دیگر اهداف اجرای این طرحها عنوان شده است.
منبع:استانداری قم