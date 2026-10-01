باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی روز پنجشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۱ با دستور مدیریت ارشد سازمان اقدام به گسترش سامانههای پرتودهی در کشور کرده است.
وی بیان کرد که از آن زمان تاکنون شمار این سامانهها از چهار مورد به هشت مورد افزایش یافته و طبق آمایش سرزمینی تهیه شده، ۱۲ منطقه در کشور برای این کار در نظر گرفته شده که استان ایلام یکی از این مناطق است.
صادقی توضیح داد: به زودی پس از انجام مطالعه مرحله نخست، آغاز به تجهیز یکی از شهرستانهای استان برای ایجاد مرکز پرتودهی با هدف بهبود کیفیت خوراک دام خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این مرکز در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مفیدی به مردم استان ایلام ارائه کند و با بهرهگیری از این سامانهها، ماندگاری محصولها تا چندین برابر افزایش مییابد.
معاون سازمان اتمی ایران یادآور شد: اکنون همه نیاز کشور برای نیروگاههای خورشیدی که نیازمند پرتودهی بودند، برطرف شده است.
وی توضیح داد: قصد داریم تا سامانههای پرتودهی را متناسب با تولید محصولهای مختلف منطبق با سازگاری و ظرفیت هر منطقه ایجاد کنیم.
صادقی افزود: در این مسیر از دیگر گزینهها مانند مدیریت پسماند بیمارستانی و استفاده از پرتوها در حوزه آب نیز غافل نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای استان در حوزه دامپروری، تولید خوراک دام استاندارد میتواند مسیر صادرات را هموار سازد.
معاون سازمان اتمی ادامه داد: تولید شیر خشک با کیفیت بالا و بهرهگیری از نهادههای استاندارد از دیگر برنامههایی است که با این اقدام محقق میشود.
وی تاکید کرد: برای تحقق این برنامهها نیازمند همافزایی دستگاههای استانی هستیم تا با کوشش حداکثری موانع صدور مجوزها برداشته شود.
در این دیدار مدیران دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، مدیریت و برنامهریزی و دیگر ادارات مرتبط با پرتواتمها ظرفیتها و پیشنهادهای مرتبط را مطرح کردند.
منبع ایرنا