شهروندخبرنگار‌های ما تصاویری از برگزاری رزمایش جانفدایان در برخی از نقاط کشور را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش بزرگ جانفدای ایران، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان انقلابی و همیشه در صحنه مردم در اقصی نقاط کشور با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار شد. رویدادی که نمادی از اقتدار مردمی، انسجام و همبستگی را به رخ دشمنان کشید و آنها با حضور خود نشان دادند میهن اسلامی همیشه سربلند و سرافزاز است.
شهروندخبرنگار‌های ما تصاویری از برگزاری این رزمایش در برخی از نقاط کشور را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

برگزاری رزمایش جانفدا در شهرستان ابهر استان زنجان - سپهر عبدی پور

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

حضور طلاب و روحانیون کرمانشاه در زرمایش بزرگ جانفدا

برگزاری رزمایش حانفدایان

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش بزرگ جانفدای ایران در شهر جدید لار - مدینه صابری

برگزاری رزمایش حانفدایان

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: رزمایش ، جان فدا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
گزارش تصویری از اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار خنج
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری رزمایش اقتدار و نمایش حماسی جانفدایان در هریس + عکس
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران سپاه محمد رسول الله تهران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
گرامیداشت هفته دفاع مقدس رزمایش دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در خنج + عکس
مشکلات رتبه بندی معلمان از زبان شهروندخبرنگار
برگزاری رزمایش حانفدایان از لنز دوربین شهروند خبرنگار‌ها
جایگاه داران سوخت CNG پرچم همچنان در انتظار افزایش نرخ کارمزد
گلایه کاربران ایرانسل از گران شدن بسته اینترنت