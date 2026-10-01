باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش بزرگ جانفدای ایران، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان انقلابی و همیشه در صحنه مردم در اقصی نقاط کشور با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار شد. رویدادی که نمادی از اقتدار مردمی، انسجام و همبستگی را به رخ دشمنان کشید و آنها با حضور خود نشان دادند میهن اسلامی همیشه سربلند و سرافزاز است.

شهروندخبرنگار‌های ما تصاویری از برگزاری این رزمایش در برخی از نقاط کشور را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

برگزاری رزمایش جانفدا در شهرستان ابهر استان زنجان - سپهر عبدی پور

حضور طلاب و روحانیون کرمانشاه در زرمایش بزرگ جانفدا

برگزاری رزمایش بزرگ جانفدای ایران در شهر جدید لار - مدینه صابری

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