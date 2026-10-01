تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر

معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از تمدید مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در سامانه یکپارچه نظام اداری تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در صورت تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، مسئولیت آن بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ذبیح‌الله سلمانی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به بخشنامه صادرشده در خصوص ساماندهی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی اظهار کرد: در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در اجرای ماده ۲ مصوبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ساماندهی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.

 وی افزود: بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری وارد کنند.

 سلمانی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل کثرت نیروهای شرکتی نتوانستند در مهلت تعیین‌شده اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد را در آدرس اعلام‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند، مهلت بارگذاری اطلاعات تمدید شد.

 معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنند.

 وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه دیگری به معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: این بخشنامه روز گذشته برای همه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ورود اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد اقدام کنند.

 سلمانی تأکید کرد: اگر خدای نکرده در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی تأخیری اتفاق بیفتد، مسئولیت آن بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود.

 وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند و گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در مهلت تمدیدشده، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت کامل در سامانه وارد کنند.

برچسب ها: اداری و استخدامی ، نیروهای شرکتی
خبرهای مرتبط
ارائه لایحه حذف شرکت‌های واسط و انعقاد مستقیم قرارداد با نیروهای شرکتی
پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطرار
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد؛ از بحران جیره‌بندی تا پایش ۲۴ ساعته
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
بازسازی واحدهای صنعتی باید با نگاه زنجیره‌ای دنبال شود
ایران آماده ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ترکمنستان و شرکای منطقه‌ای است
آخرین اخبار
بازسازی واحدهای صنعتی باید با نگاه زنجیره‌ای دنبال شود
ایران آماده ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ترکمنستان و شرکای منطقه‌ای است
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد؛ از بحران جیره‌بندی تا پایش ۲۴ ساعته
آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطرار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
روند بازگشت ارز صادراتی در حال انجام است/ پیگیری رفع تعهدات ارزی سال گذشته
برخی افزایش قیمت کالاها قابل توجیه نیست/بازرسی‌ها متمرکز می‌شود
وزیر اقتصاد: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ به زودی مشخص می‌شود
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب چالوس و تهران-شمال
ورود موج جدید بارشی از روز جمعه
تأمین برق صنایع بیش از دیماند قراردادی برای مهرماه تسهیل شد
امکان تولید حداکثری برای مشترکان صنعتی فراهم شد
۶ مدل خودروی وارداتی عرضه شد/ ۱۰ مهر آخرین مهلت ثبت نام
معاملات فردای بورس در مسیر تقاضا؛ ورود پول حقیقی چه می‌گوید؟
رایزنی ها برای بازگشایی مرزهای هوایی در حال انجام است
تسهیل در تجارت از طریق همسویی نظام اندازه‌شناسی کشور با شبکه بین‌المللی
راهکار‌های قانونی تأمین مالی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم
اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز، رمزارزها و فعالیت سکوهای مبادلاتی ممنوع است
واکنش اتابک به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا: حرف‌هایش منطق عقلی ندارد
تورم اجاره ۳۲.۸ درصد؛ تورم عمومی ۸۹.۸ درصد
مدنی‌زاده: ایران و چین به سوی فصل نوینی از مشارکت راهبردی گام برمی‌دارند
واریز ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران؛ مجموع پرداختی به ۳۹۰.۲ همت رسید
۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۷۳.۶ درصد شد/ درآمد سالانه هر خانوار ایرانی چند؟
شریان‌های دریایی ایران با وجود تحریم‌ها، زنده و جاری است