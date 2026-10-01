تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ذبیح‌الله سلمانی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به بخشنامه صادرشده در خصوص ساماندهی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی اظهار کرد: در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در اجرای ماده ۲ مصوبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ساماندهی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی از یکم تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری وارد کنند.

سلمانی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی به دلیل کثرت نیروهای شرکتی نتوانستند در مهلت تعیین‌شده اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های طرف قرارداد را در آدرس اعلام‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند، مهلت بارگذاری اطلاعات تمدید شد.

معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنند.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه دیگری به معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی گفت: این بخشنامه روز گذشته برای همه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ورود اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد اقدام کنند.

سلمانی تأکید کرد: اگر خدای نکرده در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی تأخیری اتفاق بیفتد، مسئولیت آن بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود.

وی در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند و گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در مهلت تمدیدشده، اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت کامل در سامانه وارد کنند.