تجمعات دانش‌آموزان فرانسوی در اعتراض به شرایط آموزشی نامناسب روز پنجشنبه ادامه یافت و به بیش از ۱۵ دانشگاه در سراسر این کشور نیز گسترش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش شبکه «بی‌اف‌ام‌تی‌وی»، دست‌کم ۲۷ دبیرستان در پاریس با اختلال و تجمع اعتراضی مواجه شدند و در نزدیکی ورودی یکی از دبیرستان‌ها در منطقه سن‌سن‌دنی نیز آتش بزرگی از زباله برپا شد.

در شهر نیس نیز دانش‌آموزان سه دبیرستان برای تجمع فراخوانده شدند. در لیون، چند صد دانش‌آموز در تجمعی که از آن به‌عنوان اقدامی بی‌سابقه یاد شده، شرکت کردند و شماری از دانش‌آموختگان سابق نیز به آنها پیوستند. پلیس در نزدیکی محل حضور داشت، اما تجمع‌ها عمدتاً مسالمت‌آمیز گزارش شد.

در منطقه رون نیز ۲۷ مدرسه تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتند. در نزدیکی چند دبیرستان لیون از پرتاب مواد آتش‌زا خبر داده شد و مقام‌های محلی همچنین از وقوع آتش‌سوزی در نمای یک مدرسه خبر دادند. در شهر لیل نیز موانع خیابانی ایجاد و آتش روشن شد.

همزمان، بیش از ۱۵ دانشگاه در سراسر فرانسه نیز مسدود شدند و اعتراضات به دانشگاه‌های استراسبورگ، اکس‌مارسی، پواتیه و پل‌والری گسترش یافت.

مقام‌های فرانسوی اعلام کردند روز چهارشنبه دست‌کم ۶۲۵ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند و میزان خشونت و شمار مجروحان افزایش یافته است.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه از «گسترش جنبش» و افزایش خشونت در اطراف برخی مراکز آموزشی خبر داد.

در مجموع دست‌کم ۳۲ دانش‌آموز یا کارکنان مراکز آموزشی و ۸۳ نیروی امنیتی در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، مدارس فرانسه
خبرهای مرتبط
اسپانیا و فرانسه از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال کردند
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
آخرین اخبار
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد
یک‌پنجم سمت‌های ارشد در نیروهای مسلح آمریکا حذف می‌شود
روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد
اتهام‌زنی انگلیس علیه ایران درباره حادثه فیرفورد
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره خطرات حریم هوایی عربستان هشدار داد
قیمت نفت ۲.۵ درصد افزایش یافت
امتیازدهی کره جنوبی به ترامپ برای کاهش تعرفه‌ها
روسیه: کارخانه‌های تولید تسلیحات برای اوکراین در اروپا اهداف نظامی مشروع هستند
واکنش نتانیاهو به چاقوکشی در پرواز دبی به تل‌آویو
اسپانیا و فرانسه از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا استقبال کردند
تشدید بحران سیاسی رومانی؛ پارلمان بار دیگر به دولت پیشنهادی رأی اعتماد نداد
حماس: تشدید حملات اسرائیل در غزه فرصت اجرای توافق آتش‌بس را تضعیف می‌کند
هفت شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
مورخ اسرائیلی: مقایسه سران اسرائیل با چنگیزخان توهین به مغولان است
هشدار درباره جهش ۳۰۰ پوندی قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی