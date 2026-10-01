باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش شبکه «بیافامتیوی»، دستکم ۲۷ دبیرستان در پاریس با اختلال و تجمع اعتراضی مواجه شدند و در نزدیکی ورودی یکی از دبیرستانها در منطقه سنسندنی نیز آتش بزرگی از زباله برپا شد.
در شهر نیس نیز دانشآموزان سه دبیرستان برای تجمع فراخوانده شدند. در لیون، چند صد دانشآموز در تجمعی که از آن بهعنوان اقدامی بیسابقه یاد شده، شرکت کردند و شماری از دانشآموختگان سابق نیز به آنها پیوستند. پلیس در نزدیکی محل حضور داشت، اما تجمعها عمدتاً مسالمتآمیز گزارش شد.
در منطقه رون نیز ۲۷ مدرسه تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتند. در نزدیکی چند دبیرستان لیون از پرتاب مواد آتشزا خبر داده شد و مقامهای محلی همچنین از وقوع آتشسوزی در نمای یک مدرسه خبر دادند. در شهر لیل نیز موانع خیابانی ایجاد و آتش روشن شد.
همزمان، بیش از ۱۵ دانشگاه در سراسر فرانسه نیز مسدود شدند و اعتراضات به دانشگاههای استراسبورگ، اکسمارسی، پواتیه و پلوالری گسترش یافت.
مقامهای فرانسوی اعلام کردند روز چهارشنبه دستکم ۶۲۵ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند و میزان خشونت و شمار مجروحان افزایش یافته است.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه از «گسترش جنبش» و افزایش خشونت در اطراف برخی مراکز آموزشی خبر داد.
در مجموع دستکم ۳۲ دانشآموز یا کارکنان مراکز آموزشی و ۸۳ نیروی امنیتی در جریان اعتراضات زخمی شدهاند.
منبع: آناتولی