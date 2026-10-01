باشگاه خبرنگاران جوان - روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ - کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

جودوکار باتجربه تیم ملی ایران در مبارزه نخست خود برابر «البایکوف» از امارات که یک روسی الاصل بود با ضربه فنی به پیروزی رسید و در مبارزه دوم به مصاف ابوبکر شروف از تاجیکستان رفت و در یک رقابت نزدیک ۲ بر یک برابر این حریف شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار نفر برتر بازماند.

پرهیزگار در گروه شانس مجدد برای رسیدن به مدال برنز به مصاف «شینبایار ایونچیمگ» از مغولستان رفت و با برتری برابر این حریف به یک قدمی مدال برنز رسید.

ملی پوش جودو ایران برای رسیدن به مدال برنز به مصاف «جونهو ان لی» از کره جنوبی رفت که در رنکینگ فدراسیون جهانی در رده دوازدهم قرار دارد و عناوین پرتعدادی را در المپیک، گرنداسلم، گرندپری و بازی‌های آسیایی به دست آورده است.

در مبارزه برای کسب مدال برنز هر چند مبارزه دو جودوکار نزدیک بود، اما در یک لحظه غافلگیری حریف باتجربه کره‌ای موفق شد پرهیزگار را ایپون کند و به مدال برنز این دوره از بازی‌ها دست یابد.

پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند. در مسابقات دومین روز هم سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین نتوانست به مرحله بعد راه پیدا کند و از دور مسابقات کنار رفت.

هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد. ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می‌کند.