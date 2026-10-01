باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت های کشتی بازی های آسیایی ناگویا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباسپور صبح امروز در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد و در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت، اما عباسپور در مرحله نیمه نهایی مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

عباسپور عصر امروز برای کسب مدال برنز در دیدار رده بندی به مصاف سوزوکی از ژاپن رفت.

در تایم اول این دیدار عباسپور با اجرای یک بارانداز و بیرون بردن حریف از تشک، ۴-۰ از کشتی گیر ژاپنی پیش بود، اما در نهایت با نتیجه ۷-۴ شکست خورد و به مقام پنجمی رسید.