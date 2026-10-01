باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری ایران، در همایش سرمایهگذاری عشقآباد، با اشاره به روابط تاریخی و راهبردی ایران و ترکمنستان، حضور در این همایش را فرصتی برای گشودن فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی دو کشور دانست و بر توسعه سرمایهگذاری مشترک، تقویت زیرساختها، همکاریهای فناورانه و مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.
حیدری، آینده سرمایهگذاری در منطقه را وابسته به گسترش ارتباط میان بازارها دانست و کریدور بینالمللی شمال–جنوب، کریدور میانی و توسعه پیوندهای آسیای مرکزی، منطقه خزر، خلیج فارس و بازارهای جهانی را از فرصتهای شکلگیری زنجیرههای ارزش منطقهای برشمرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران میتواند دسترسی ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به خلیج فارس، آبهای آزاد و بازارهای خاورمیانه را فراهم کند. در مقابل، ترکمنستان و آسیای مرکزی نیز میتوانند زمینه گسترش دسترسی ایران به فضای اقتصادی اوراسیا را فراهم سازند. از این منظر، سرمایهگذاری باید علاوه بر انتقال سرمایه، به تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه کمک کند.
وی همکاریهای موجود را پشتوانهای برای توسعه پروژههای مشترک دانست و به خط لوله گاز کورپجه–کردکوی، سد دوستی، راهآهن قزاقستان–ترکمنستان–ایران، اتصال ریلی اینچهبرون–برکت، همکاریهای برق و منطقه مرزی سرخس بهعنوان نمونههایی از تجربه دو کشور در اجرای طرحهای بزرگ فرامرزی اشاره کرد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری ایران، چهار حوزه انرژی، ترانزیت و لجستیک، کشاورزی و صنایع غذایی و سرمایهگذاری صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از اولویتهای همکاری آینده معرفی کرد.
حیدری در بخش انرژی، سوآپ گاز، انتقال و ذخیرهسازی انرژی، پالایش و پتروشیمی را از زمینههای همکاری برشمرد و تأکید کرد که سرمایهگذاری در این حوزهها میتواند به پیوند منابع و زیرساختهای انرژی منطقه کمک کند.
وی در حوزه ترانزیت و لجستیک نیز سرمایهگذاری در ناوگان ریلی و جادهای، پایانههای مرزی، مراکز لجستیکی و ارتباطات حملونقلی دریای خزر را راهکاری برای کاهش هزینه و زمان تجارت منطقهای دانست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، بر ظرفیت پیوند تولیدات کشاورزی آسیای مرکزی با توان فرآوری، بستهبندی و توزیع ایران تأکید کرد و این همکاری را زمینهای برای حضور مشترک در بازارهای منطقهای و بینالمللی برشمرد.
وی همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را بسترهایی برای سرمایهگذاری صنعتی معرفی کرد که امکان دسترسی به بازار داخلی کشور را در کنار بهرهگیری از مسیرهای ترانزیتی منطقه و بازارهای همسایه فراهم میکنند.
حیدری تأکید کرد که فرصتهای سرمایهگذاری باید با سازوکارهای نهادی روشن، پیشبینیپذیری و پروژههای قابل اجرا همراه باشند. به گفته وی، ایران برای پاسخگویی به این نیازها در حال تقویت چارچوب تسهیل سرمایهگذاری است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری ایران با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، سازمان سرمایهگذاری ایران را مرجع رسمی ورود سرمایهگذاران خارجی معرفی کرد. وی همچنین از تلاش برای تقویت مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها و گسترش همکاری با مجموعههای واجد صلاحیت بخش خصوصی در زمینه تسهیل سرمایهگذاری خبر داد.
وی بر آمادگی ایران برای حرکت از معرفی فرصتهای کلی به سمت بررسی پروژههای امکانسنجیشده و آماده سرمایهگذاری با ترکمنستان، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مستقل مشترکالمنافع تأکید کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تقویت زیرساختها، شکلگیری زنجیرههای ارزش منطقهای و ایجاد منافع بلندمدت برای کشورهای مشارکتکننده را از اهداف این همکاریها دانست و از شرکای منطقهای دعوت کرد گفتوگوهای اقتصادی را به پروژههای اجرایی و سرمایهگذاری مشترک تبدیل کنند.
منبع: سازمان سرمایهگذاری ایران