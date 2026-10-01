باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدمحمد اتابک اظهار کرد: در جلسه امروز گزارش مناسبی از روند بازسازی واحدهای صنعتی ارائه شد و در مجموع، جذب منابع برای بازسازی واحدها بسیار خوب بوده است.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که در این روند مورد توجه قرار گرفت، ضرورت داشتن نگاه زنجیره‌ای به بازسازی‌ها و توجه به ظرفیت اقتصادی کشور بود؛ چراکه در اقدامات انجام‌شده، عمدتاً به واحدهای بزرگ توجه شده است، در حالی که تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط، مواد اولیه و مورد نیاز این واحدهای بزرگ را تأمین می‌کنند.

وزیر صمت با بیان اینکه روند بازسازی واحدهای بزرگ به‌خوبی پیش رفته است، تصریح کرد: در خصوص واحدهای کوچک و متوسط هنوز منابع کافی اختصاص نیافته است و لازم است توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم.

اتابک ادامه داد: باید منابع لازم برای بازسازی واحدهای کوچک و متوسط نیز تأمین شود؛ چراکه این واحدها علاوه بر تعداد زیاد، نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارند و بازسازی آنها می‌تواند به حفظ و توسعه اشتغال در کشور کمک کند.

وی همچنین با اشاره به احکام و موارد مورد درخواست دولت گفت: در این جلسه، این موضوعات مورد تأکید قرار گرفت و قول‌هایی برای تصویب هرچه سریع‌تر باقی‌مانده احکام و موارد مطرح‌شده داده شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این موارد و تصویب سریع احکام باقی‌مانده، روند بازسازی واحدهای صنعتی قطعاً شکل منسجم‌تری پیدا کرده و با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت که این موضوع می‌تواند آثار مثبتی بر تولید و اقتصاد کشور داشته باشد.