رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی به مناسبت سالروز ولادت شهید مصطفی چمران و روز ملی نخبگان بر ضرورت شناسایی، تکریم و حمایت از نخبگان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل پیام سرلشکر پاسدار علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) به شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

دهم مهرماه، سالروز ولادت شهید دکتر مصطفی چمران؛ سردار پرافتخار اسلام، مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی، که امام راحل (ره) او را سردار پرافتخار اسلام و امام شهید (قدس‌سره) او را مرد مؤمن، صادق، مجاهد فی‌سبیل‌الله، عالم، متخصص و شخصیتی جامع‌الاطراف و فداکار خواندند، به‌عنوان «روز ملی نخبگان» نام‌گذاری شده است.

خداوند متعال در آیه ۳۳ سوره مبارکه الرحمن می‌فرماید: «یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ». عبور از مرز‌های ناشناخته و فتح افق‌های جدید، در گرو برخورداری از توانمندی است و در منطق اسلام، علم و دانایی مهم‌ترین سرچشمه اقتدار و توانمندی به شمار می‌آید؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید: «اَلعِلمُ سُلطانٌ، مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم یَجِدهُ صِیلَ عَلَیه». علم و دانش، عامل برتری و قدرت است؛ هر که به آن دست یابد با آن پیروز می‌شود و هر که آن را نیابد، مغلوب دیگران می‌گردد. از این منظر، دانشمندان نخبه، پیشگامان دستیابی و به‌کارگیری علم و قدرت در مسیر عزت، اقتدار و استقلال کشور و انقلاب اسلامی هستند.

امام شهید (قدس‌سره) با نگاهی عمیق و راهبردی، نخبه را یکی از مهم‌ترین ثروت‌های انسانی کشور دانسته و با تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از نخبگان، صریحاً فرموده‌اند: «بنده در دفاع از جامعه نخبگان و حرکت علمی کشور تا نفس دارم، ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد»، و خلف صالح آن حضرت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) نیز بر استمرار این نگاه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور تأکید دارند.

نخبه‌بودن، صرفاً برخورداری از هوش و استعداد نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی، دینی و ملی است؛ نخبه باید عالم، شجاع، خداباور، آینده‌نگر، بصیر و اثرگذار باشد و از سرمایه‌ای که خداوند در وجود او به ودیعه نهاده، در مسیر پیشرفت ایران قوی و ایجاد تمدن نوین اسلامی بهره‌برداری کند. در مقابل، مسئولان وظیفه دارند نخبگان را شناسایی، تکریم و حمایت کنند؛ موانع رشد آنان را برطرف سازند، به ایده‌های آنان توجه نمایند و با اعتماد به شایستگی‌هایشان، زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت را فراهم آورند.

در سال‌های متمادی اخیر، فرماندهان، مدیران، دانشمندان و نخبگان پرتلاش، نوآور، خلاق و بن‌بست‌شکن نیرو‌های مسلح، با مجاهدت و فعالیت جهادی و با باور عمیق به راهبرد «ما می‌توانیم»، زمینه رشد، پویایی و تجهیز رزمندگان و مجاهدان پرافتخار اسلام به فناوری‌های پیشرفته، در لبه علم و دانش روز دنیا و کاملاً بومی را فراهم نموده‌اند؛ به‌گونه‌ای که آثار و برکات ارزشمند این حرکت جهادی بویژه در یک سال اخیر در میدان مقابله با جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی صهیونی و اهریمن استکبار جهانی، پدیدار و جلوه‌های قدرت آفرین و غرورانگیز پیشرفت‌های فناوری در حوزه سامانه‌ها و تسلیحات نظامی و بازدارنده نوین، قابل مشاهده است.

اینجانب با ادای احترام به فرماندهان، مدیران و دانشمندان نخبه شهید، روز ملی نخبگان را به جامعه نخبگانی کشور، بویژه نخبگان گمنام و فداکار نیرو‌های مسلح در عرصه‌ها و میدان‌های گوناگون فرماندهی، مدیریت، علم و فناوری، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از مجاهدت‌های صادقانه هوشمندانه و افتخارآفرین آنان برای ایران عزیز تشکر و قدردانی می‌نمایم.

دوام توفیق و سربلندی جامعه نخبگی کشور بویژه نخبگان مجاهد و قدرت‌ساز نیرو‌های مسلح را در ظل توجهات خاص حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه)؛ با تأسی از میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خواستارم و اعتلای هر چه بیشتر ایران قوی را از درگاه خدای قادر متعال طلب می‌کنم.»

برچسب ها: نخبگان ، شهید چمران ، ستاد کل نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
سرلشکر عبداللهی: علم‌آموزی ادامه راه شهیدان است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
رهبر انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
آخرین اخبار
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
رهبر انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد
قالیباف در پاسخ به گستاخی اخیر بسنت فرمول اقتصادی جدیدی منتشر کرد
دستور رئیس‌جمهور پزشکیان برای رفع فوری موانع تأمین و واردات کالاهای اساسی
هشدار سرلشکر رضایی در واکنش به ادعاهای واهی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی
حضور پزشکیان در مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با وزیر امور خارجه
گزارش جامع عراقچی به هیات دولت درباره اجلاس‌ها و نشست‌ها در نیویورک
دریادارسیاری: دریانوردان در خط مقدم تاب‌آوری اقتصادی کشور ایستادند
امنیت پایدار خلیج فارس بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه وابسته است
مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی هیچ تأثیری بر کاهش تنش نخواهد داشت
ایران برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده فراوانی دارد