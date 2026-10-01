باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه پولیتیکو به نقل از دیپلماتها گزارش داد پنتاگون شماری از کشورهای اروپایی عضو ناتو از جمله انگلیس، فرانسه و کشورهای حوزه بالتیک را از نشست یک کارگروه اعضای این ائتلاف کنار گذاشته است.
به گفته منابع این روزنامه، قرار است در این نشست درباره آینده ناتو گفتوگو شود، اما نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو به آن دعوت نشدهاند.
یکی از مقامهای یک کشور متحد آمریکا که در این نشست حضور ندارد، گفت: «ما هر کاری را که از ما خواسته شده انجام میدهیم. تلاش میکنیم معیارها و هدف این نشستها را درک کنیم، اما تاکنون اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نگرفته است.»
محافل دیپلماتیک نگرانند رویکرد گزینشی واشنگتن به تغییر ساختار کلی ناتو منجر شود. این نگرانی در حالی مطرح شده که اقدامات آمریکا باعث ناامیدی برخی متحدان شده و بسیاری از آنها به اهداف تعیینشده از سوی دولت دونالد ترامپ برای افزایش هزینههای دفاعی دست یافتهاند.
یک دیپلمات دیگر به پولیتیکو گفت اگر تلاش شود ناتو به «خوبها و بدها» تقسیم شود، این مسئله برای آمریکا خطرناک خواهد بود، اما برای اروپا «مسئلهای حیاتی» است.
منبع: تاس