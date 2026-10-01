باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا چین هرگز نمی‌خواهد تنگه هرمز در اختیار آمریکا باشد؟ + فیلم

چین هیچ علاقه‌ای ندارد تا آمریکا بتواند بر تنگه هرمز مسلط شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام احدی، کارشناس رسانه در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: پکن می‌داند تنها ایران می‌تواند هژمونی دریایی آمریکا را بشکند، پس کنترل ایران را به سلطه آمریکا ترجیح می‌دهد.

مطالب مرتبط
چرا چین هرگز نمی‌خواهد تنگه هرمز در اختیار آمریکا باشد؟ + فیلم
young journalists club

حمله روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی به نفوذ لابی اسرائیل در آمریکا؛ چرا واشنگتن برای جنگ‌افروزی‌های تل‌آویو هزینه می‌دهد؟! + فیلم

چرا چین هرگز نمی‌خواهد تنگه هرمز در اختیار آمریکا باشد؟ + فیلم
young journalists club

هوچی‌گری تمام‌عیار لندن علیه تهران + فیلم

چرا چین هرگز نمی‌خواهد تنگه هرمز در اختیار آمریکا باشد؟ + فیلم
young journalists club

«آمریکا ناتوان از جنگ؛ ایران ۴۷ سال در محاصره اقتصادی» + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۴۷۴

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۴۱۹

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم
۴۰۲

پاسخ ایران به تهاجم احتمالی آمریکا متفاوت و شگفتانه خواهد بود + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم
۳۹۲

تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۳۶۵

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha