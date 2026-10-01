سید مهرداد کاووسی حسینی بازیگر و نقال، یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های شاهنامه را بازخوانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهرداد کاووسی حسینی، بازیگر و نقال در برنامه تلویزیونی به یکی از زیباترین صحنه‌های شاهنامه فردوسی اشاره کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شاهنامه فردوسی ، حافظ شیرازی ، گلستان سعدی
خبرهای مرتبط
۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است/ برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز
شاهنامه واقعیت است یا افسانه؟ + فیلم
برنامه‌های محرمی سیما پیام عاشورا را به تجربه امروز جامعه پیوند زده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت بیژن مرتضوی؛ چرا برخی از این اتفاق عصبانی‌اند؟
«اتاق» از جشنواره فیلم اتحاد برای صلح جایزه گرفت
آخرین اخبار
«اتاق» از جشنواره فیلم اتحاد برای صلح جایزه گرفت
بازگشت بیژن مرتضوی؛ چرا برخی از این اتفاق عصبانی‌اند؟
جبلی: رسانه ملی از سخت‌ترین گردنه‌ها سربلند بیرون آمد
بیژن مرتضوی به ایران بازگشت
آغاز پخش سریال «نسخه آزمایشی» از شبکه سه
داوران آثار کوتاه جشنواره کودک معرفی شدند
نقش امامزادگان در خدمت‌رسانی اجتماعی و انسجام جامعه پررنگ‌تر شده است
فیلم «سرزمین فرشته‌ها» نماینده ایران در اسکار شد