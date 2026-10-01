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تکریم مادران شهدا در رشت

تکریم مادران شهدا در رشت
عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۰۹ مهر ۱۴۰۵ ۱۴:۲۲
کد خبر
۹۱۳۴۷۵۲
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همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مادران شهدای گیلان در اجتماع شبانه مردم رشت مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

تکریم مادران شهدا در رشت

همزمان با هفته دفاع مقدس، جمعی از مادران شهدای گیلان در اجتماع شبانه مردم رشت مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.
۰۹ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
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برچسب ها: رشت ، گیلان ، مادران شهدا ، تجمع
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