وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در گفت‌وگویی تلفنی، تبادل نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو، آخرین وضعیت ابتکارات و روند دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا را تشریح و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را تبیین کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز دیدگاه‌ها و مواضع کشورش درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعات مورد اهتمام مشترک را تشریح کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، ژاپن
خبرهای مرتبط
سید عباس عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو با وزیر امور خارجه
سید عباس عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۵
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و مذاکره عراقچی و… با امریکا از سال ۱۳۹۴ تاکنون تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز
وزارت خارجه اقدامات ضدبشری آمریکا برای اخلال در حمل و نقل هوایی ایران را محکوم کرد
بعضی دستگاه‌ها در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تخلف داشته‌اند
تنش با آمریکا تا پایان دوره ترامپ از بین نمی‌رود/ چین می‌تواند نقش میانجی‌گری ایفا کند
سردار قاآنی: جبهه مقاومت با عزت به مسیر خود ادامه می‌دهد/ آمریکا از عراق اخراج شد
آخرین اخبار
سردار قاآنی: جبهه مقاومت با عزت به مسیر خود ادامه می‌دهد/ آمریکا از عراق اخراج شد
تنش با آمریکا تا پایان دوره ترامپ از بین نمی‌رود/ چین می‌تواند نقش میانجی‌گری ایفا کند
بعضی دستگاه‌ها در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران تخلف داشته‌اند
وزارت خارجه اقدامات ضدبشری آمریکا برای اخلال در حمل و نقل هوایی ایران را محکوم کرد
هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز
غریب‌آبادی: آمریکا به جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود باشد
پیام تسلیت پزشکیان به وزیر امور خارجه
بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است
سردار شکارچی: شهید شمخانی رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی ایران ایجاد کرد
سردار ابن الرضا: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت خواهر وزیر امور خارجه
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست/ هیچ توافقی با آمریکا ماندنی نیست
عارف: نخبگان سرخورده نشوند؛ نظام اداری هنوز نیازمند اصلاح است
مسعود پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
سرلشکر عبداللهی: نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
سید عباس عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو