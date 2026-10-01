باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی تلفنی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو، آخرین وضعیت ابتکارات و روند دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا را تشریح و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را تبیین کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز دیدگاه‌ها و مواضع کشورش درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعات مورد اهتمام مشترک را تشریح کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت