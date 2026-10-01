بانوی خیر سنندجی در اقدامی خداپسندانه با اهدای ۷۵۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان، در تأمین هزینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی مشارکت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمد خسروی مدیرکل زندان‌های استان کردستان اظهارداشت: این کمک مالی با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و گره‌گشایی از مشکلات مالی آنان انجام شده و می‌تواند در تأمین بخشی از بدهی و فراهم شدن شرایط آزادی زندانیان واجد شرایط مؤثر باشد.

وی افزود: کمک‌های خیرخواهانه خیرین، زمینه بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور طولانی‌مدت سرپرستان خانواده در زندان را فراهم می‌کند.

مدیرکل زندان‌های کردستان با قدردانی از این بانوی خیر عنوان گفت: مشارکت خیرین در طرح‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی مؤثر در حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر است و استمرار این همراهی می‌تواند به آزادی افراد بیشتری منجر شود.

برچسب ها: کردستان ، آزادی زندانیان غیرعمد ، کمک خیرین
خبرهای مرتبط
لبخند آزادی بر چهره هشت زندانی جرایم غیرعمد کردستان
دادستان انتظامی قضات:
تخصصی‌کردن رسیدگی به دعاوی مطالبه‌ای جدی و تضعیف‌ناپذیر است
رئیس کل دادگستری استان کردستان:
کاهش ۱۷ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت بیش از یک‌هزار حادثه در کارنامه شش‌ماهه آتش‌نشانی سنندج
هشدار جدی تعزیرات حکومتی به متعهدان ارزی در کردستان؛ ۲۵۶ پرونده در دستور کار رسیدگی قرار گرفت
آخرین اخبار
ثبت بیش از یک‌هزار حادثه در کارنامه شش‌ماهه آتش‌نشانی سنندج
هشدار جدی تعزیرات حکومتی به متعهدان ارزی در کردستان؛ ۲۵۶ پرونده در دستور کار رسیدگی قرار گرفت
 پایان فصل خرید تضمینی گندم در کردستان/  سهم ۶۲ درصدی شبکه تعاون روستایی
هشدار زرد هواشناسی برای کردستان؛ وزش باد و رگبار در راه است
مرحله اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن از ۲۵ مهر آغاز می‌شود
شناسایی ۸۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کردستان
اجرای مرحله ششم طرح حمایت از تغذیه کودکان زیر پنج سال در کردستان