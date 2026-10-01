بانوی خیر سنندجی در اقدامی خداپسندانه با اهدای ۷۵۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان، در تأمین هزینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی مشارکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد خسروی مدیرکل زندان‌های استان کردستان اظهارداشت: این کمک مالی با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و گره‌گشایی از مشکلات مالی آنان انجام شده و می‌تواند در تأمین بخشی از بدهی و فراهم شدن شرایط آزادی زندانیان واجد شرایط مؤثر باشد.

وی افزود: کمک‌های خیرخواهانه خیرین، زمینه بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور طولانی‌مدت سرپرستان خانواده در زندان را فراهم می‌کند.

مدیرکل زندان‌های کردستان با قدردانی از این بانوی خیر عنوان گفت: مشارکت خیرین در طرح‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی مؤثر در حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر است و استمرار این همراهی می‌تواند به آزادی افراد بیشتری منجر شود.