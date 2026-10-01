رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فارس امنیت حاکم بر کشور را حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح دانست و گفت: پلیسِ تراز انقلاب اسلامی با الگوگیری از مکتب علوی، همواره پشتیبان مردم بوده و خود را خادم جامعه می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام و المسلمین حسن محمدی در جمع خبرنگاران رسانه‌های فارس، با تبریک هفته فراجا، اظهار کرد: جایگاه پلیس در نظام اسلامی تنها به اجرای مأموریت‌های انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه نیروی انتظامی باید در کنار مردم و پشتیبان امنیت و آرامش جامعه باشد.

اوبا اشاره به نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نیرو‌های نظامی و انتظامی را دین‌مداری دانست و افزود: در نگاه علوی، نیرو‌های نظامی و انتظامی از «جنود به اذن‌الله» هستند و باید در مسیر اجرای احکام الهی و خدمت به مردم حرکت کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فارس، خدمتگزاری را دومین ویژگی مهم پلیس برشمرد و عنوان کرد: پلیسی که خدمتگزار مردم نباشد، نمی‌تواند در تراز پلیس نظام اسلامی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: امروز مردم در موقعیت‌های مختلف شاهد حضور و خدمت‌رسانی نیرو‌های انتظامی هستند و حتی در شرایطی مانند بارش برف و بوران، مأموران پلیس برای کمک به مردم وارد عمل می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این اقدامات مستقیماً در شرح وظایف انتظامی آنها قرار ندارد.

نیرو‌های مسلح مایه عزت و سربلندی کشور هستند

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فارس با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در حفظ اقتدار کشور، گفت: نیرو‌های مسلح امروز مایه عزت و سربلندی ایران اسلامی هستند و مردم به فرزندانی که از میان آنها برای دفاع از کشور و تأمین امنیت تربیت شده‌اند، افتخار می‌کنند.

او، امنیت و ایجاد آرامش برای مردم را از دیگر وظایف اساسی پلیس دانست و افزود: حضور پلیس در جامعه موجب احساس امنیت و آرامش شهروندان می‌شود و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام محمدی تأکید کرد: هیچ فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون وجود امنیت پایدار نمی‌تواند به شکل مطلوب ادامه پیدا کند و بخش مهمی از این امنیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی است.

او با اشاره به شرایط کشور در مقاطع اخیر، اظهار کرد: با وجود مشکلات و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بوده، تلاش نیرو‌های مسلح و انتظامی موجب شده امنیت در جامعه برقرار باشد و مردم بتوانند امور روزمره خود را دنبال کنند.

رسانه‌ها حلقه اتصال پلیس و مردم هستند

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس در ادامه با قدردانی از فعالیت رسانه‌های استان، نقش خبرنگاران را در انعکاس خدمات پلیس مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات نیرو‌های انتظامی از طریق رسانه‌ها برای مردم روایت و دیده می‌شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: اگر تلاش‌ها، سختی‌ها و خدمات شبانه‌روزی پلیس به‌درستی در رسانه‌ها منعکس نشود، ممکن است بخشی از این اقدامات برای مردم ناشناخته بماند.

او در پایان با تبریک هفته فراجا، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان برای حضور و انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی قدردانی کرد.

برچسب ها: عقیدتی سیاسی ، نیروی انتظامی ، استان فارس ، امنیت پایدار ، پلیس
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