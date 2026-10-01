باشگاه خبرنگاران جوان - نیما رخشا در بازدید از این پروژه اظهار کرد: از مجموع ۱۷۲ کیلومتر طول محور زاهدان-خاش، تا سال گذشته ۱۰۰ کیلومتر به بزرگراه تبدیل شده بود و از ابتدای سال جاری نیز تکمیل ۷۲ کیلومتر باقیمانده این مسیر بهصورت ویژه در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی مجموعههای اجرایی و پیمانکاران و با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، ۱۴ کیلومتر دیگر از این محور در سفر دوم مهرماه وزیر راه و شهرسازی به سیستان و بلوچستان افتتاح شد و بخش دیگری از مسیر برای استفاده مردم و کاربران جادهای باز شد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حال حاضر عملیات اجرایی در ۵۸ کیلومتر باقیمانده این محور با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در حال انجام است و این روند با وجود بدهی حدود هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، متوقف نشده و با جدیت ادامه دارد.
رخشا با اشاره به برنامه این اداره کل برای شتاببخشی به روند تکمیل بزرگراه زاهدان-خاش گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده این اداره کل تلاش دارد تا پایان سال جاری ۳۶ کیلومتر دیگر از این محور را به بهرهبرداری برساند تا مجموع طول بزرگراه احداثشده در این مسیر در سال ۱۴۰۵ به ۵۰ کیلومتر افزایش یابد.
وی تاکید کرد: پروژههای راهسازی بهویژه طرحهای مهم و کریدوری مانند محور زاهدان-خاش، نیازمند پشتیبانی و تامین مالی مستمر هستند و استمرار تخصیص اعتبارات میتواند نقش مهمی در تسریع عملیات اجرایی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و بهرهبرداری سریعتر از قطعات باقیمانده داشته باشد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: محور زاهدان-خاش تنها یک مسیر ارتباطی میان دو شهر نیست، بلکه بخشی از شبکه حملونقل راهبردی جنوب شرق کشور محسوب میشود و تکمیل آن میتواند در ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر، تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری منطقه اثرگذار باشد.
رخشا با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان افزود: این محور در امتداد کریدور ارتباطی چابهار با شمال استان و کشورهای آسیای میانه قرار دارد و از این منظر، توسعه و تکمیل آن میتواند به تقویت ظرفیتهای ترانزیتی بندر چابهار، تسهیل دسترسی به بازارهای منطقهای و افزایش نقش سیستان و بلوچستان در شبکه حملونقل شرق کشور کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل بزرگراه زاهدان-خاش یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان است و اداره کل راه و شهرسازی تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، حمایتهای ملی و تأمین بهموقع منابع مالی، عملیات اجرایی این محور را با شتاب بیشتری دنبال کند تا مردم منطقه هرچه سریعتر از مزایای این طرح مهم و راهبردی بهرهمند شوند.
منبع راه و شهرسازی استان